کاهش اختلالات ترافیکی ناشی از قطعی برق در ۷۰ تقاطع با نصب یو.پی.اس

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سردارسیدابوالفضل موسوی‌پور اظهار کرد: در زمان قطع برق شاهد افزایش ترافیک و بروز گره‌های سنگین در برخی معابر بودیم؛ بر همین اساس در جلسات مشترک با شهرداری تهران مقرر شد شرکت کنترل ترافیک نسبت به تجهیز تقاطع‌ها به یوپی‌اس اقدام کند.

وی افزود: شهرداری تهران تا این مرحله به تعهدات خود عمل کرده و تاکنون نزدیک به ۷۰ تقاطع به این تجهیزات مجهز شده است.

سردار موسوی پور ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان آبان‌ماه حدود ۳۰۰ تقاطع دیگر نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد که این اقدام در کاهش بار ترافیکی هنگام قطعی برق بسیار مؤثر خواهد بود.

