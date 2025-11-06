خبرگزاری کار ایران
کاهش اختلالات ترافیکی ناشی از قطعی برق در ۷۰ تقاطع با نصب یو.پی.اس

کد خبر : 1710283
رییس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با تجهیز چراغ‌های راهنمایی رانندگی به سیستم‌های پشتیبان برق (یوپی‌اس)، اختلالات ترافیکی ناشی از قطع برق در پایتخت کاهش یافته و روند نصب این تجهیزات با سرعت در حال انجام است.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، سردارسیدابوالفضل موسوی‌پور اظهار کرد: در زمان قطع برق شاهد افزایش ترافیک و بروز گره‌های سنگین در برخی معابر بودیم؛ بر همین اساس در جلسات مشترک با شهرداری تهران مقرر شد شرکت کنترل ترافیک نسبت به تجهیز تقاطع‌ها به یوپی‌اس اقدام کند.

وی افزود: شهرداری تهران تا این مرحله به تعهدات خود عمل کرده و تاکنون نزدیک به ۷۰ تقاطع به این تجهیزات مجهز شده است.

سردار موسوی پور ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان آبان‌ماه حدود ۳۰۰ تقاطع دیگر نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد که این اقدام در کاهش بار ترافیکی هنگام قطعی برق بسیار مؤثر خواهد بود.

انتهای پیام/
