نرخ بیکاری تهران در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، داود طبرسا در تحلیل شرایط بازار کار اظهار کرد : افزایش مشارکت اقتصادی مردم نتیجه اعتماد به بازار کار و گسترش فرصت‌های شغلی در بخش‌های خدمات، فناوری و تولید است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان تهران طی تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۴ درصد رسید، بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز ۴۲.۴ درصد اعلام شده که بیانگر پویایی و حضور گسترده جمعیت فعال در بازار کار پایتخت است.

وی افزود: تهران به‌عنوان محور اصلی اقتصاد کشور، از ظرفیت بالایی در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برخوردار است و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، آموزش مهارتی نیروی کار و بهبود فضای کسب‌وکار از عوامل موثر در کنترل نرخ بیکاری بوده است.

طبرسا با اشاره به رویکرد نظارتی این اداره کل افزود: ادامه رصد مستمر شاخص‌های بازار کار و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مسیر پایداری اشتغال و رشد اقتصادی را در فصل‌های پیش‌رو تقویت خواهد کرد.

