آیا تجربه سردرد پس از مصرف داروی «نیتروگلیسیرین» طبیعی است؟

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، «دنا فیروزآبادی» عضو هیات علمی گروه داروسازی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معرفی بیشتر این دارو گفت: نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin) یکی از مهم‌ترین داروهای دسته نیترات‌ها است که با کاهش انقباض عضلات عروقی، منجر به کاهش فشارخون می‌شود.

اشکال دارویی و کاربردها این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه نیتروگلیسیرین در اشکال مختلف دارویی شامل قرص زیرزبانی، اسپری زیرزبانی، چسب پوستی، پماد پوستی و آمپول تزریقی در دسترس است، توضیح داد: قرص و اسپری زیرزبانی دارای شروع اثر سریع (۲–۵ دقیقه) است و برای تسکین حملات حاد آنژین صدری به دنبال احساس درد قفسه سینه، استفاده می‌شود؛ همچنین نوع چسب و پماد پوستی این دارو نیز بیشتر در پیشگیری از حملات آنژین و کنترل طولانی‌مدت بیماری کاربرد دارد.

به گفته فیروزآبادی، فرم تزریقی داروی «نیتروگلیسیرین» نیز در شرایط حاد مانند آنژین ناپایدار یا نارسایی قلبی حاد تحت نظر پزشک در بیمارستان تجویز می‌شود.

شرایط پایداری او با تاکید بر اهمیت آگاهی بیماران از نحوه صحیح نگهداری داروی «نیتروگلیسیرین» گفت: قرص‌های زیرزبانی باید در محیط دور از نور و رطوبت نگهداری شود و در صورت آسیب فویل آلومینیومی (بلیستر) دارو، توصیه می شود از استفاده آن خودداری شود؛ زیرا ماده فعال دارو به‌سرعت تجزیه می‌شود و اثر درمانی آن کاهش می‌یابد.

عوارض جانبی این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، عوارض شایع استفاده از «نیتروگلیسیرین» در بیماران را شامل سردرد ضربان‌دار، سرگیجه، افت فشار خون وضعیتی، گرگرفتگی و تپش قلب عنوان کرد و افزود: سردرد ناشی از نیتروگلیسیرین، اغلب به صورت گذرا بروز می یابد و نشانه ای از اثربخشی دارو است که با ادامه درمان، انتظار می‌رود کاهش یابد.

فیروزآبادی به بیمارانی که داروی «نیتروگلیسیرین» مصرف می کنند، هشدار داد: مصرف دوز بالای این دارو می‌تواند منجر به افت شدید فشار خون و سنکوپ شود.

تداخل دارویی او دیگر زمینه آگاهی مصرف کنندگان این دارو را موارد تداخل دارویی عنوان کرد و گفت: نیتروگلیسیرین با داروهای «سیلدنافیل»، «تادالافیل» و «واردنافیل» به علت تداخل بسیار خطرناک و احتمال افت شدید و کشنده فشار خون، منع مصرف مطلق دارد.

توصیه این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مصرف کنندگان داروی «نیتروگلیسیرین» این بود که در صورت درد قفسه سینه در بیماری که سابقه اخیر مصرف داروهای یاد شده را دارد، تعویق مصرف نیترات ها شامل «نیتروگلیسیرین» بود.

فیروزآبادی افزود: در صورت امکان توصیه می شود دست کم 12 تا 24 ساعت بین مصرف دو دسته دارویی فاصله باشد، همچنین نیتروگلیسرین و دسته نیترات ها باید در ترکیب با سایر داروهای کاهنده فشار خون با احتیاط فراوان مصرف شود که در این زمینه آگاهی پزشک در هنگام تحویز دارو، اهمیت ویژه ای دارد.

او با بیان اینکه «نیتروگلیسیرین» یکی از داروهای کلیدی در مدیریت آنژین صدری و برخی شرایط اورژانسی قلبی است، یادآور شد: شناخت مکانیسم اثر، اشکال دارویی، عوارض و موارد تداخل دارو برای مصرف ایمن و اثربخش ضروری است که مشاوره با پزشک و داروساز در مورد نحوه مصرف و احتیاطات لازم، نقش مهمی در افزایش ایمنی و موفقیت درمانی این دارو ایفا می‌کند.

