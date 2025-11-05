خبرگزاری کار ایران
English العربیه
استقرار کانکس آتش‌نشانی در پایانه مسافربری بیهقی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، گفت: در راستای ارتقای ایمنی شهری و افزایش آمادگی در برابر حوادث، کانکس عملیاتی آتش‌نشانی در پایانه مسافربری بیهقی استقرار یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، از استقرار کانکس آتش‌نشانی مجهز به خودروی عملیاتی آتگو تک‌کابین در پایانه مسافربری بیهقی باهدف ارتقای سطح ایمنی، تسریع در پاسخ‌گویی به حوادث، و بهبود کیفیت خدمات امدادی به شهروندان و مسافران خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی عملیاتی در مراکز پرتردد شهری، گفت: با هماهنگی و همکاری مؤثر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، یک ایستگاه روزانه در محدوده پایانه بیهقی مستقر شده که مجهز به تجهیزات اطفای حریق، امداد جاده‌ای و خدمات اضطراری از جمله مقابله با آب‌گرفتگی، واژگونی وسایل نقلیه، نشت گازوئیل، حریق درختان و مزاحمت حیوانات است.

 مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: خودروی مستقر در ایستگاه، دارای مخزن چهارهزار لیتری آب بوده و امکان انجام عملیات تخصصی اطفاء و امداد در شرایط مختلف شهری را داراست.

 رحمانی ادامه داد: خدمات ارائه‌شده توسط واحد آتش‌نشانی مستقر در پایانه بیهقی شامل طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های ایمنی و امدادی، از جمله، رسیدگی به حریق و آتش‌سوزی‌های محلی؛ عملیات نجات افراد محبوس در منزل یا آسانسور، اقدام فوری در مواقع بوی گاز یا احتمال نشت مواد قابل‌اشتعال، بررسی و رفع مزاحمت حیوانات در محیط پایانه، نظارت مستمر بر منابع و شیرهای آب اضطراری جهت استفاده در مواقع بحرانی، بازدید مکرر از مکان‌های حساس و مسیرهای دسترسی محلی باهدف حفظ آمادگی و کنترل ایمنی در شرایط اضطراری است.

 وی ضمن قدردانی از حمایت سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در اجرای این طرح مشترک، افزود: با استقرار این واحد در قلب یکی از مهم‌ترین پایانه‌های مسافربری پایتخت، سرعت واکنش نیروهای امدادی در شرایط بحرانی افزایش‌یافته و امکان خدمت‌رسانی مؤثرتر به مسافران فراهم می‌شود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد با استمرار برنامه‌های مشابه، سطح ایمنی سفرهای شهری و بین‌شهری در تهران بیش‌ازپیش ارتقا یابد و پایانه‌ها به‌عنوان کانون‌های امن حمل‌ونقل عمومی، نقش مؤثرتری در حفظ سلامت و آرامش شهروندان ایفا کنند.

