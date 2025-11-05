تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور

در ادامه مراسم سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تبریک به برگزیدگان گفت: همیشه این سوال مطرح است که موفقیت به خاطر استعداد و توانمندی خاص و خدادادی است یا نتیجه‌ی سعی و تلاش. استعداد وجود دارد اما بدون سعی و تلاش، استعدادها بروز نمی‌کنند.

وی افزود: خیلی آدم‌های کم استعدادی بودند که با سعی و تلاش بسیار، به آدم‌های با استعداد رسیدند. باید به کشور خدمت کرد و قدر این تاریخ و فرهنگ و کشور را بدانید.

او عنوان کرد: کنفرانس یونسکو بعد از چهل سال از پاریس خارج شد و در ازبکستان با حضور نمایندگان کشورهای زیادی برگزار شد که در این کنفرانس بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در فهرست بزرگداشت‌های یونسکو ثبت شدند.