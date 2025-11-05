تجلیل از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور
آئین تجلیل از برگزیدگان دوره ۲۹ و ۳۰ المپیاد علمی دانشجویی کشور به میزبانی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدی، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در روز چهارشنبه ۱۴ آبان در آئین تجلیل از برگزیدگان دوره ۲۹ و ۳۰ المپیاد علمی دانشجویی کشور به میزبانی دانشگاه امیرکبیر گفت: وجه مشترک بسیاری از نظامهای موفق در زمینه آموزش جهان، کارایی نظام سنجش و ارزشیابی و پذیرش است که ما به صورت عملیاتی آن را اجرا کردیم و بخش دیگر آن همین تقدیر از دانشجویان برگزیده است. در این مسیر تلاش میکنیم تا دانشجویان و نخبگان را در جهت توسعه کشور به کار بگیریم.
در ادامه مراسم سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تبریک به برگزیدگان گفت: همیشه این سوال مطرح است که موفقیت به خاطر استعداد و توانمندی خاص و خدادادی است یا نتیجهی سعی و تلاش. استعداد وجود دارد اما بدون سعی و تلاش، استعدادها بروز نمیکنند.
وی افزود: خیلی آدمهای کم استعدادی بودند که با سعی و تلاش بسیار، به آدمهای با استعداد رسیدند. باید به کشور خدمت کرد و قدر این تاریخ و فرهنگ و کشور را بدانید.
او عنوان کرد: کنفرانس یونسکو بعد از چهل سال از پاریس خارج شد و در ازبکستان با حضور نمایندگان کشورهای زیادی برگزار شد که در این کنفرانس بایزید بسطامی و علامه طباطبایی در فهرست بزرگداشتهای یونسکو ثبت شدند.