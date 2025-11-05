بهروزآذر:
۶۰ درصد ورودی دانشگاهها زنان هستند، اما فقط ۱۴ درصدشان در فعالیتهای اقتصادی حضور دارند
آیین افتتاحیه دومین دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» ویژه فرمانداران زن و مدیرانکل امور بانوان استانداریهای سراسر کشور با حضور معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، معاون سیاسی وزارت کشور، معاون برنامهریزی و هماهنگی این معاونت و مشاور و رئیس مرکز زنان وزارت کشور برگزار شد. در این دوره ۱۱ بانوی فرماندار و ۲۶ مدیرکل امور بانوان و جمعی از بخشداران زن سراسر کشور شرکت دارند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در این مراسم با تأکید بر شنیدن صدای بیصدایان به عنوان یکی از رویکردهای اصلی دولت چهاردهم گفت: هیچ ایرانی نباید احساس طرد یا نادیدهشدن داشته باشد. در حوزه زنان، این مسئولیت سنگینتر است و ما موظفیم با برنامهریزی دقیق، مانع حذف یا بیتوجهی به هیچ گروهی شویم.
وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی مدیران زن اظهار داشت: برای شنیدن صدای زنان، ابتدا باید همه مدیران و مسئولان توانمند شوند. دوره آموزشی «مدیر در قامت مربی» یکی از پیشرفتهترین برنامههای توانافزایی در حوزه منابع انسانی است که به مدیران میآموزد چگونه شنیدن مؤثر، بدون قضاوت و با درک عمیق از مسائل را تمرین کنند. مدیر مربیمحور، با نگاه انسانمدار، پایهگذار فرهنگی نوین در مدیریت خواهد بود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این دوره متناسب با نیازهای مدیران زن طراحی شده و میتواند الگویی برای توانمندسازی مدیران مرد در وزارت کشور نیز باشد. مدیران مربیمحور، علاوه بر هدایت سازمان، به رشد افراد و توسعه فرهنگی جامعه نیز کمک میکنند.
وی با اشاره به شکافهای موجود در حوزه اقتصادی و سیاسی زنان تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند، اما تنها ۱۴ درصد از آنان در فعالیتهای اقتصادی حضور دارند. همچنین از میان ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی، تنها ۱۴ کرسی در اختیار زنان است. در انتخابات شوراها نیز سهم زنان کمتر از ۱۰ درصد است. باید تلاش کنیم این نسبت افزایش یابد تا شهرها به فضاهایی مادرانه، خانوادهمحور و حامی زنان، سالمندان و کودکان تبدیل شوند.
به گفته بهروزآذر، این دوره میتواند مقدمهای برای حضور مؤثرتر زنان در عرصههای مدیریتی و انتخاباتی آینده باشد و آموزشهای آن باید در سراسر کشور گسترش یابد تا مسیر عدالت جنسیتی و توسعه پایدار تداوم یابد.
معاون رئیسجمهور همچنین انتصاب رئیس مرکز زنان وزارت کشور به عنوان عضو ستاد انتخابات را نشانهای از باور واقعی دولت به نقش زنان در حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت سیاسی زنان، چه در مقام کاندیدا و چه رأیدهنده، برای ما اولویت دارد. باید زنان فرهیخته، فرهنگی، دانشگاهی، معلمان، پرستاران و فعالان اجتماعی را شناسایی و برای حضور مؤثر در عرصه سیاست تشویق کنیم.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور نیز در این مراسم، با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیت زنان در توسعه کشور ابراز داشت: هدف ما صرفاً افزودن زنان به جمع مدیران نیست؛ بلکه ایجاد شبکهای از مدیران توانمند، خلاق و دانشمحور است که بتوانند در سطوح مختلف تصمیمسازی اثرگذار باشند. این شبکه نهتنها در سطح استانها بلکه در بالاترین سطوح مدیریتی وزارت کشور نیز فعال خواهد بود.
وی افزود: بهرهگیری از توان زنان در مدیریت میتواند به توسعه همهجانبه کشور، افزایش خلاقیت و حتی کاهش خشونت و تنشها در سطوح ملی و بینالمللی منجر شود. حضور زنان در مدیریت، تصمیمها را انسانیتر و آینده کشور را روشنتر میسازد.
در بخش دیگری از این آیین، مرضیه جدا، معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، با تأکید بر اهمیت شبکهسازی اقتصادی زنان، بیان کرد: راه عبور از فقر زنانه و تحقق عدالت جنسیتی، در ترکیب آموزش، شبکهسازی و مربیگری نهفته است. با هدایت هدفمند زنان، توانمندسازی و ایجاد شبکههای اقتصادی، میتوان دانایی آنان را به توانایی تبدیل کرد و مسیر فقر زنانه را به رشد اقتصادی پایدار تغییر داد.
وی اضافه کرد: در ایران بیش از چهار میلیون زن سرپرست خانوار، عمدتاً در مشاغل غیررسمی و کمدرآمد فعالیت میکنند. بنابراین، توانمندسازی زنان با محوریت شبکهسازی اقتصادی میتواند ضمن افزایش درآمد پایدار، به تحقق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی منجر شود.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده در پایان ابراز امیدواری کرد که دورههای آموزشی معاونت زنان و خانواده، با تمرکز بر مهارتآموزی، اعتمادبهنفس و شجاعت در تصمیمگیری، نقش مؤثری در شکلگیری نسلی از زنان مدیر، مربی و کارآفرین ایفا کند.
پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز در این نشست یادآور شد: مدیریت امروز تنها صدور دستور نیست؛ بلکه شناخت انسانها، استفاده از دانش روز و توانمندسازی شبکهای است.
وی ادامه داد: این دوره فرصتی برای ارتقای مهارتهای مدیریتی و انتقال تجربهها به سایر مدیران استانهاست.