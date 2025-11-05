رشد فراتر از نرخ تورم درآمدهای شهرداری در ۴ سال اخیر

به گزارش ایلنا، نخستین همایش سالیانه اعضای هیات مدیره سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با حضور جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

در این نشست علیرضا زاکانی، شهردار تهران با بیان این که مدیریت شهری پایتخت، مجموعه‌ای بزرگ و متشکل از ستاد، مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌هاست، اظهار داشت: شکل‌دهی به این جمع و هماهنگی بین تمامی سلول‌های این پیکر واحد، امری ضروری است. مهم این است که همه ما به سمت یک قله حرکت کنیم تا کارایی و اثربخشی مجموعه همواره رو به بهبود باشد.

وی تبدیل تهران به یک کلان‌شهر الگو در افق ۱۴۱۰ را هدف مشترک تمامی مدیران و واحدهای شهرداری دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت این هدف و تحقق آن، مستلزم آن است که همه ارکان مدیریت شهری برای ارتقای عملکرد و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تلاش کنند و عدالت در تمام سطوح برقرار شود.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به اسناد بالادستی و به ویژه قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی، سه سطح مدیریت ملی، میانی و محلی تعریف شده است. شهرداری‌ها و شوراها در سطح مدیریت میانی قرار می‌گیرند که اقداماتشان درهم‌تنیدگی بسزایی با نیازها و مطالبات مردم دارد.

وی افزود: اگر بناست تهران به الگو تبدیل شود، باید جایگاه واقعی مدیریت محلی بر اساس قانون اساسی محقق شود و زمینه برای جلوه‌گری آن در ابعاد مختلف فراهم آید.

شهردار تهران با بیان این که طبق قانون اساسی، تمام امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و رفاهی شهر معطوف به مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: مدیریت ملی و نهادهای سطح عالی کشور باید از این مسئولیت حمایت کنند. متأسفانه تعارضات موجود ناشی ازعدم تحقق مدیریت واحد شهری است.

شهردار تهران با تشریح چارچوب شهر مطلوب و اهمیت توجه توامان به روح و جسم شهر به عنوان یکی از محور کلان مدیریت شهری ششم، اظهار داشت: ما امروز فاصله زیادی تا وضع مطلوب شهر که بتواند آن الگو را رقم بزند، داریم. برای طی کردن این فاصله، باید تحولات مورد نیاز را دقیق شناسایی و دنبال کنیم.

زاکانی با بیان اینکه این چارچوب تحولی در برنامه چهارساله مصوب شورای ششم شهرداری تهران نهادینه شده، این چهار تحول را به شرح زیر برشمرد: نخستین بخش تحول، ساختاری است؛ این تحول معطوف به کالبد و ساختار فیزیکی شهر و عناصر سخت‌افزاری آن است. پس از آن تحول نرم می‌باشد؛ این تحول به روح شهر، سبک زندگی شهروندان و اجزای فرهنگی و اجتماعی مرتبط می‌شود.

وی افزود: تحول درونی مدیریت شهری، سومین محور است؛ هدف از این تحول، تبدیل شهرداری از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک «نهاد خدمتگزار اجتماعی» است که بتواند به صورت فعال، همه امکانات خود را برای تحقق اصل صد (۱۰۰) قانون اساسی (درباره استقرار عدالت و تعاون عمومی) به کار گیرد.

زاکانی تاکید کرد: آخرین محور نیز تحول فناورانه است. این تحول نیز با هدف دستیابی به «شهر هوشمند» و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری دنبال می‌شود.

شهردار پایتخت با بیان این که یکی از نکات مهم مدیریت «ارزیابی عملکرد بر مبنای ظرفیت‌های موجود» است، گفت: اینکه صرفاً خدمات خود را با ادوار گذشته مقایسه کنیم، کافی نیست.

وی با بیان اینکه ارزیابی باید دو وجه داشته باشد، اظهار داشت: یک وجه این است که ببینیم در مقایسه با گذشته، چه کارهایی انجام داده‌ایم. اما وجه مهم‌تر این است که بپرسیم با توجه به ظرفیت‌ها، چه می‌توانستیم بکنیم و امروز در کجا ایستاده‌ایم. باید از این زاویه به عملکرد نگاه کنیم.

شهردار تهران با ارائه آمارهایی از تحقق بودجه، به تشریح این نگاه پرداخت و افزود: ما در دورانی شاهد میانگین تحقق ۱۰۱ درصدی بودجه در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و ۹۱ درصدی در فاصله ۹۶ تا ۱۴۰۰ بودیم، اما این رشد، همگام با تورم نبود.

وی افزود: به عنوان مثال، در دوره سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ با رشد ۱۵.۷ درصدی تحقق بودجه و میانگین تورم ۲۳ درصد، رشد درآمدهای شهرداری از تورم عقب بوده است.

زاکانی تصریح کرد: اما در دوره منونی مدیریت شهری، شاهد میانگین رشد ۶۳ درصدی در تحقق بودجه هستیم که با میانگین تورم ۴۳ درصدی این دوره مقایسه می‌شود. این جهش، حاصل تلاش و تنوع درآمدی است.

زاکانی با اشاره به افزایش بودجه از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: گاهی به این ارقام نگاه می‌کنیم و می‌گوییم کار بزرگی کرده‌ایم. اما وقتی به ظرفیت‌های عظیم اقتصاد مدیریت شهری توجه می‌کنیم، می‌بینیم که قطعاً می‌توانستیم بیشتر و بهتر عمل کنیم.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به الگوی موفق مدیریت شهری در بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ گفت: در جنگ ۱۲ روزه، ۹۵ درصد تخریب واحدهای مسکونی کشور در تهران بود که بدون دریافت حتی یک ریال از دولت، بازسازی شد. این اتفاق به دلیل تغییر نگاه، خلق منابع جدید و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌ها و امکانات توسط کارگزاران مدیریت شهری رخ داد.

زاکانی تاکید کرد: ما نباید تنها به افزایش سرعت و دقت در مسیرهای گذشته اکتفا کنیم، بلکه باید توانایی خلق مسیرهای جدید را داشته باشیم. کشور با مشکلات متعددی روبروست که تنها با خلق این مسیرهای جدید قابل حل است.

زاکانی با اشاره به لزوم همراهی مجموعه‌های مختلف با دولت گفت: اولین وظیفه ما این است که ببینیم چه نسبتی با جهت کلی نظام اسلامی و کمک کردن به دولت داریم تا بتوانیم بار کشور را بر دوش بگیریم. ما در دوران جنگ ۱۲ روزه نمی‌توانستیم بگوییم به ما ربطی ندارد. دائماً به دولت می‌گفتیم، آمادگی این را داریم تا بخشی از بار کشور و آسیب‌های وارد شده را بر دوش بگیریم.

وی افزود: از دولت محترم چندین بار خواهش کردیم تا حوزه تامین کالاهای اساسی در تهران به شهرداری سپرده شود و رئیس‌جمهور محترم نیز دستور دادند تا وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت شهری همکاری کند. ما با خرید مستقیم از کشاورز و حذف واسطه‌ها، می‌توانیم قیمت اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را حداقل ۴۰ ارزان کنیم.

زاکانی مزیت حذف واسطه را علاوه بر کاهش قیمت، تولید بر اساس نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: وقتی از قبل به تولیدکننده سفارش دهی، او بر اساس نیاز واقعی تولید می‌کند و نه مازاد مصرف تولید می‌شود و نه با کمبود مواجه می‌شویم.

زاکانی یکی دیگر از مأموریت‌های مدیریت شهری را «مقابله با خواست دشمن» عنوان کرد و گفت: دشمن می‌خواهد مردم ما ناامید شوند، می‌خواهد اقتصاد ما ویران شود و مردم را تحت فشار قرار دهد. در مقابله با این نقشه دشمن، ما باید برای امید و آبادانی شهر تلاش کنیم، سطح خدمتمان را بالا ببریم و نوع مواجهه با مردم رت تغییر دهیم. تمام شرکت‌ها و سازمان‌های شهری، بابت امیدآفرینی و خلق افتخار میان مردم مسئولند.

وی در ادامه خطاب به مدیران ارشد سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران افزود: ما باید پیشقدم شویم و به قوه مجریه، قضائیه، مقننه و همه نهادها کمک کنیم تا مسئولیت‌هایشان را انجام دهند، البته مشروط بر آنکه ابتدا خدمات و مسئولیت‌های خودمان نشثسبت به شهروندان را به نحو مطلوب ارائه کنیم.

شهردار تهران رمز موفقیت در مدیریت را حرکت به سمت «الگوی مردم‌محور» عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سال ۸۶ فرمودند: «راه حل، اقتصاد مردمی، فرهنگ مردمی و کارکردهای مردمی است؛ راه حل، مشارکت است.» مبتنی بر این فرمایش، ما باید به جایی برسیم که مردم باور کنند ما خادمان و پشتیبانان آنان هستیم و این مردم هستند که صاحب اصلی شهر و کشورند. باید ظرفیت‌های بی‌نظیر مردم را برای ایجاد تحول بزرگ به میدان بیاوریم.

به گزارش شهر، زاکانی در پایان با تأکید بر مسئولیت خطیر همگانی در قبال نظام اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، نظام سلطه را متزلزل نمود، اما در مقام عمل نیازمند شکل‌دهی به یک الگوی عملیاتی پیشرو در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و امنیت است. موفقیت در گرو کار و تلاش جهادی، بی‌خوابی و از جان گذشتگی است. آنچه در این مسیر نهایتاً اهمیت دارد، کسب رضایت خداوند و خشنودی ولی امر مسلمین است.

