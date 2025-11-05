طی حکمی از سوی استاندار تهران؛
سخنگوی استانداری تهران منصوب شد
استاندار تهران، طی حکمی «علی رزازی» را با حفظ سمت (مشاورعالی و مدیرکل حوزه استاندار تهران) به عنوان سخنگوی استانداری تهران منصوب کرد.
در این حکم آمده است؛
جناب آقای «علی رزازی»، احتراما با عنایت به ضرورت اطلاعرسانی دقیق و به موقع اخبار و آگاهی بخشی به مردم فهیم و شریف استان تهران از فعالیتها در حوزهها و بخشهای مختلف در راستای تنویر و پاسخگویی شفاف و سریع به افکار عمومی و رسانهها به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان «سخنگوی استانداری تهران» منصوب مینمایم تا با برنامه ریزی دقیق در جهت نیل به این مهم تلاش و کوشش نمایید.
بدیهی است در این مسیر کلیه معاونت ها، دستگاههای اجرایی و فرمانداریها در استان تهران تعامل و همکاری لازم را با جنابعالی بعمل خواهند آورد.
توفیقات جنابعالی را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
بر اساس این گزارش؛ «علی رزازی»، علاوه بر سمت کنونی به عنوان مشاورعالی و مدیرکل حوزه استاندار تهران، سمتهایی چون معاون سابق توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی، مشاور سابق امور هماهنگی و رسانهی استاندار آذربایجان غربی را نیز در کارنامه خود دارد.