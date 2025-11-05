زاکانی در گفتوگو با ایلنا:
«مشاور استاندار» یکی از متهمان در پرونده حریم تهران است/ ممانعت استانداری از تخریب ساختوسازهای غیرمجاز
شهردار تهران به ادعای سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریمهای شهری استانداری تهران که شهرداری را متهم اصلی تخلفات حریم پایتخت خوانده واکنش نشان داد و گفت: ایشان به مدت ۱۸ سال تکلیف خود را انجام نداده است و حالا مدعی است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نظر میرسد منازعه استانداری و شهرداری تهران به این زودیها خاتمه نمییابد. چندی پیش، «زهرا احمدی» مشاور استاندار تهران در امور حرائم در گفتوگو با ایلنا ادعای شهرداری مبنی بر مدیریت حریم تهران بر اساس طرح جامع را رد کرده بود. او تاکید کرده بود ادعای شهرداری بر مدیریت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع از حریم تهران در حالی مطرح میشود که طرح جامع حریم تهران که از سال ۸۶ تصویب شده، هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید.
بنابر گفته وی در طرح راهبردی پایتخت ذکر شده که برای اجرایی شدن، "اصلاحات تقسیماتی" انجام شود، اما این اصلاحات به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی آن، هرگز توسط وزارت کشور محقق نشد. در نتیجه، طرح مذکور که ۵۹۱۸ کیلومتر را برای حریم تعریف کرده، اجرایی نشده و شهرداری نمیتواند مدعی آن باشد.
مشاور استاندار ۱۸ سال تکلیف خود را انجام نداده و حالا مدعی است!
«علیرضا زاکانی» شهردار تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این اظهارات گفت: موضوع حریم، یک موضوع قانونی است. جالب این است که یکی از متهمان اصلی این پرونده، همین خانم - مدیر کل پیشین تقسیمات وزارت کشور و سرپرست فعلی دفتر نظارت و صیانت از حریمهای شهری استانداری تهران- است که اظهارنظر میکند!
شهردار تهران تصریح کرد: این فرد به مدت ۱۸ سال تکلیف خود را انجام نداده و خیلی جالب است که امروز به عنوان مدعی صحبت میکند. همواره به یاد دارم که آقای چمران از ایشان بسیار گلایهمند بودند، چرا که وظایف خود را انجام نداده بودند.
مسئول صیانت از حریم تهران در قوانین به صراحت شهرداری تعیین شده است
وی در ادامه با اشاره به قوانین مصوب سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۷۲ در مورد حریم تهران تأکید کرد: مسئول صیانت از حریم تهران، به صراحت در این قوانین، شهرداری تعیین شده است. این قانون، مصوب مجلس است و قانونی خاص محسوب میشود.
یکی از اصلیترین چالشهای حریم تهران، مسئله تداخل حریم سیاسی پایتخت با شهرهای اطراف است. تأکید مشاور استاندار بر لزوم اصلاح تقسیمات کشوری برای اجرای طرح جامع نیز ناظر بر همین چالش است.
در ادامه این موضوع، این پرسش مطرح میشود که شهرداری تهران برای جلوگیری از تداخل حریم پایتخت با شهرهای پیرامون، چه برنامهای دارد؟ زاکانی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: این موضوع در حوزه تمهیدات فرادستی قرار میگیرد.
وی افزود: طرح جامع شهر تهران، حریمی را مشخص کرده و وظایفی را برای وزارت کشور تعیین کرده تا در این حریم، اقدامات لازم را انجام دهد. همین خواهر بزرگوارمان، این وظایف را انجام نداده است.
یکی از ادعاهای مشاور استاندار، این بود تخلفاتی که شهرداری در حاشیه تهران به آن اشاره دارد، در زمانی اتفاق افتاده که مسئولیت این مناطق با آنها بوده است. شهردار تهران در پاسخ گفت: هم در آن زمان تخلف صورت گرفته و هم اکنون تخلف رخ میدهد. موضوع تنها به یک مورد ساختوساز محدود نمیشود.
یک ساختوساز غیرقانونی در حریم تهران به وسعت ۱۳۰ هکتار!
زاکانی در ادامه با هشدار درباره عواقب این بیتوجهیها، از وقوع گسترده ساختوسازهای غیرقانونی در حریم پایتخت خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، تاکنون بیش از ۱۵۰۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در این محدوده رخ داده که یکی از موارد آن مربوط به ۱۳۰ هکتار است.
شهردار تهران با مقایسه رویه گذشته و حال توضیح داد: در گذشته زمانی که ساختوساز غیرقانونی رخ میداد، شهرداری نسبت به تخریب آن اقدام میکرد. اما الان استانداری گفته کسی خراب نکند. نه خودشان خراب میکنند، نه میگذارند ما خراب کنیم.
شهردار تهران در پایان با هشدار نسبت به تبعات این وضعیت تأکید کرد: شاهد شکلگیری یک وضعیت آشوب در حریم پیرامونی شهر هستیم و حتما قانونگذار جلویشان را خواهد گرفت.