با هدف حل بحرانهای ملی:
رصدخانه پارامترهای جوی و اقیانوسی دانشگاه تهران افتتاح شد
رصدخانه پارامترهای جوی و اقیانوسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، با حضور رئیس دانشگاه تهران به بهرهبرداری رسمی رسید.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، در آئین افتتاح رسمی رصدخانه پارامترهای جوی و اقیانوسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که روز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، با حضور مسئولان و اعضای هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک برگزار شد، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران با قدردانی از دستاندرکاران راهاندازی این رصدخانه، مؤسسه ژئوفیزیک را یکی از مراکز پیشتاز در سطح ملی خواند.
بحرانهای بزرگ کشور، ناشی از اطلاعات نادرست یا عمداً نادرست
امید با اشاره به بحران آب به عنوان نمونهای از عواقب «اطلاعات نادرست»، راهحل اصلی معضلات کشور را در دسترس قرار دادن دادههای صحیح و علمی از طریق مراکزی مانند این رصدخانه عنوان کرد و گفت: «بسیاری از بحرانهای امروز کشور ناشی از اطلاعات نادرست است.»
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت «داده» در تصمیمگیریهای مهم در سطح ملی، گفت: «بحران فعلی آب کشور ناشی یا از نبود اطلاعات درست و یا اطلاعات عمدی نادرستی است که در گذشته به مسئولان داده شد و تصمیمگیری در این حوزه نیز بر اساس این اطلاعات بود و وضعیتی که امروز شاهد هستیم، نتیجه همان اطلاعات نادرست یا اطلاعات عمدی نادرست است.»
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه حل معضل بحران آب اکنون به دانشگاه واگذار شده، افزود: «اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، بیش از ۲۰ سال پیش درباره اشتباه بودن آمار منابع آبی هشدار داده بودند، اما با انتقال آمارهای نادرست دیگر به تصمیمگیران، سالها بارگذاری بیش از ظرفیت روی منابع آبی انجام شد و امروز شاهد وضعیت بحرانی در اکثر نقاط کشور هستیم.»
رصدخانهها و مراکز دانشگاهی چشم تیزبین تصمیمگیران
امید با تأکید بر اینکه راهاندازی چنین رصدخانههایی، عرصه را بر کسانی که با اطلاعات نادرست کشور را دچار مشکل میکنند، تنگ میکند، اظهار داشت: «دانشگاه باید در ارائه مشاوره پیش قدم شود و منتظر درخواست دستگاههای اجرایی نماند.»
وی تصریح کرد: «همه باید باور کنیم که مشکلات جدی در کشور داریم و تنها راه حل این مسائل از طریق دانشگاهها و با انتقال اطلاعات درست و صحیح به مسئولان، برای تصمیمگیری بر اساس واقعیتها است.»
رئیس دانشگاه تهران در پایان، با اشاره به استقبال دولت از دیدگاههای دانشگاهیان برای حل مسائل کشور، مشاوره در زمینه «گسترش استفاده از پنلهای خورشیدی» را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که موسسه ژئوفیزیک میتواند در آن به دولت مشاوره علمی سازکار دهد.
گفتنی است رصدخانه پارامترهای جوی و اقیانوسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، با هدف تقویت زیرساختهای پژوهشی و تأمین نیازهای علمی کشور در حوزههای جویّ و اقیانوسی راهاندازی شده است. کلیه سامانههای این رصدخانه توسط متخصصان مؤسسه ژئوفیزیک طراحی، راهاندازی و بومیسازی شده است. دادههای این مرکز برای پژوهشگران، دانشجویان و همچنین در حوزههای کاربردی مختلفی از جمله کشاورزی، حمل و نقل، مدیریت بحران، نفت و گاز و گردشگری کاربرد وسیعی خواهد داشت.