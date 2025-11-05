رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد:
۱۰۰ میلیارد تومان اموال سرقتی در چند روز گذشته کشف شد
رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: ارزش اموال مکشوفه در عملیات چند روز گذشته همکارانم، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت صبح روز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) در حاشیه برنامه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران گفت: افتخار میکنم به همکارانم در پلیس آگاهی تهران بزرگ که ۵۳ درصد کاهش سرقت در دو سال و نیم گذشته داشتیم و این حاصل زحمات این عزیزان و همراهی خوب دستگاه قضایی است.
او با اشاره به اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران افزود: در این طرح ۲۳۳ نفر سارق و مالخر دستگیر شدند و بیش از ۴۰۰ دستگاه گوشی تلفن هوشمند همراه و ۶ قبضه سلاح کشف شد.
رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد: همچنین ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که با تغییر اصالت و با شیوههای جدید از آنها استفاده میکردند، کشف شده است. شیوه جدیدشان به این صورت بود خودروهایی را که معمولاً تصور میشود قابل تغییر اصالت نیستند، با نصب پلاک مشابه همان خودرو و جعل مدارک به کار میبردند. اما هوشمندی همکاران در پلیس آگاهی باعث کشف این تجهیزات و وسایل نقلیه شد.
وی تاکید کرد: هشدار من به همه سارقین و مجرمین این است که پلیس ایران در جایگاهی قرار گرفته و به توانمندی رسیده که روی هر موضوعی که ورود کند و بخواهد برای کشف آن وقت بگذارد، به نتیجه میرسد.
سردار محمدیان یادآور شد: امروز دیگر به ندرت تصاویری منتشر میشود که مجرمین آن دستگیر نشده باشند یا سرقت مهمی باشد که به نتیجه نرسیده باشد. البته میدانیم بدهی ما به مردم در حوزههای سرقت منزل و زورگیری همچنان زیاد است، ولی همین دستگیریها و همین اقدامات مستمر ادامه خواهد داشت و تا انشاءالله روزی برسد که ما در کمترین سطح سرقت و بیشترین میزان کشف قرار بگیریم.
او با اشاره به سارقانی که در برابر پلیس مقاومت میکنند، تاکید کرد: پلیس در برابر مجرمان ایستادگی میکند و مقاومت دارد. حداقل در ۱۰ صحنه از دستگیری سارقین، آن سارقین با قمه به سمت پلیس حمله کردند و در دو مورد نیز سلاح کشیدند، اما فرصت مسلح کردن به آنها داده نشد، چرا که پلیس با کسی تعارف ندارد. هرکس اگر در دستش قمه یا سلاح گرم باشد، مطمئن باشد هدف گلوله پلیس قرار میگیرد.
رئیس پلیس پایتخت در ادامه گفت: یکی از موارد کشف شده، اموال سرقت شده از شهروندی بود که حدود یک کیلو و ۷۰۰ گرم طلا را در منزل خود نگهداری میکرد. من در اینجا هشدار میدهم که خانهها گاوصندوق نیستند، صندوق امانات نیستند، بانک نیستند. نگهداری ارز و طلا بیش از نیاز، کاری اشتباه است.
وی تصریح کرد: ارزش اموال کشفشده که امروز در این نمایشگاه وجود دارد بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. اما به طور کلی ارزش اموال مکشوفهای که توسط همکارانم در چند روز گذشته انجام شده است، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.