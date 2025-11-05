خبرگزاری کار ایران
معاون رییس‌جمهور به برزیل سفر می‌کند

معاون رییس‌جمهور به برزیل سفر می‌کند
کد خبر : 1709771
شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شرکت در COP30 که در شهر بِلم برزیل برگزار خواهد شد به این کشور سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شرکت در سی‌امین کنفرانس تغییرات آب و هوا COP30 که در شهر بِلم برزیل برگزار خواهد شد به این کشور سفر می‌کند. 

این کنفرانس هرساله در ماه نوامبر با موضوعات مختلف مرتبط با دو محور اصلی سازگاری با تغییرات اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برگزار می‌شود. بر این اساس، حضور هیأت عالی رتبه کشورمان در این نشست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، از سوی دیگر، این حضور می‌تواند بستر همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها را در زمینه انتقال تجربه و فناوری و بهره‌مندی از تسهیلات بین‌المللی مقابله با تغییر اقلیم فراهم آورد.

