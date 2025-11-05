تشدید نظارت بر توزیع تجهیزات پزشکی

به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی گفت: تمامی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده تجهیزات پزشکی موظف‌اند اطلاعات مربوط به واردات، تولید و توزیع خود را در سامانه انبار مجازی ثبت کنند و از وب‌سرویس UID از طریق سامانه HIS بیمارستانی استفاده کنند. وی تأکید کرد: در صورت تأمین کالا از مسیر مجاز، امکان گران‌فروشی یا عرضه تجهیزات با نرخ آزاد وجود ندارد و گزارش‌های تخلف معمولاً مربوط به فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز یا عرضه خارج از شبکه رسمی است.

او افزود: با هماهنگی معاونت درمان وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه، در قالب کمیته تدابیر ویژه تصمیماتی اتخاذ شده است تا از ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان جلوگیری شود و نیاز مراکز درمانی به‌صورت کامل از مسیرهای قانونی و شبکه رسمی تأمین شود.

مهرزادی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو نظارت بر عملکرد شرکت‌ها را با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت مستمر دنبال می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع نظارتی و قضایی ارسال می‌شود.

به گزارش ایفدانا، اجرای این طرح‌های نظارتی با هدف افزایش شفافیت، حمایت از بیماران و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده در بازار تجهیزات پزشکی دنبال می‌شود و نتایج آن به‌طور منظم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

