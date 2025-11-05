به گزارش ایلنا، سعید حبیبا در حاشیه بازدید از صندوق رفاه دانشجویان به تشریح خدمات و برنامه‌های این صندوق که بیش از نیم قرن سابقه خدمت به دانشجویان را دارد، پرداخت و گفت: خوشبختانه اقدامات و تدابیر و برنامه‌های اثرگذاری را در سطح کشور طراحی و اجرا سازی می‌کند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان همواره تلاش کرده است تا زیست بوم مناسبی را برای دانشجویان در حال تحصیل فراهم سازد، گفت: این صندوق با اعطای وام‌های تحصیلی، وام شهریه، وام‌های ضروری و وام‌های ودیعه مسکن، به دنبال ایجاد یک زیست بوم بهتر و مؤثرتر برای دانشجویان در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی‌های اساسی‌تر در صندوق رفاه دانشجویان، خاطرنشان کرد: انتظار داریم که صندوق با تحولاتی که در نظر دارد، به خودکفایی بیشتری نسبت به منابع دولتی دست یابد. با حضور دکتر رمضانی که از اساتید برجسته و دارای دیدگاه‌های نو هستند، امیدواریم شاهد تحولات چشم‌گیری در کیفیت خدمات و استقلال این صندوق باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، حبیبا تصریح کرد: از روز شنبه هفدهم آبان ماه، دانشجویان می‌توانند از طریق سامانه موجود درخواست وام‌های تحصیلی خود را ثبت کنند. با تدابیر اندیشیده شده، پیش‌بینی می‌شود که این وام‌ها ظرف مدت یک ماه به دانشجویان پرداخت شود.

وی در پایان به وام‌های مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه وام‌های مسکن، تلاش خواهیم کرد که این وام‌ها به سرعت و با حداکثر فاصله یک هفته پس از ثبت درخواست، پرداخت شوند.

