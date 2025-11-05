سازمان هواشناسی اعلام کرد:
جو پایدار در اغلب مناطق کشور تا ۵ روز آینده
سازمان هواشناسی اعلامکرد: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف پیش بینی می شود.
به گزارش ایلنا، بر اساس نقشه های همدیدی و آیندهنگری سازمان هواشناسی، امروز (چهارشنبه) در برخی نقاط استان گیلان بارش پراکنده رخ می دهد.
طی روز جاری در نوار شرقی و برخی نقاط جنوب شرق کشور وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
امروز دریای خزر، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و طی دو روز آینده دریای عمان مواج است.امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعتها غبار رقیق و گاهی همراه با وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۸ و کمینه دمای آن به ۹ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.