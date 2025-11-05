جو پایدار در اغلب مناطق کشور تا ۵ روز آینده

طی روز جاری در نوار شرقی و برخی نقاط جنوب شرق کشور وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

امروز دریای خزر، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و طی دو روز آینده دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعت‌ها غبار رقیق و گاهی همراه با وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۸ و کمینه دمای آن به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.