عضو شورای شهر تهران در گفتوگو با ایلنا:
انتقادها از وضعیت نظافت شهر تهران، سیاسی است!
عضو شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر وضعیت جمعآوری زباله و نظافت شهر تهران در سامانه شهرداری بهطور عادی گزارش شده است و تعداد پیامهای تحلیل شده نسبت به گذشته، هیچگونه رشدی را نشان نمیدهد.
«مهدی بابایی» عضو شورای شهر تهران در خصوص انتقادها از وضعیت نظافت شهر تهران به خبرنگار ایلنا گفت: شما به عنوان یک شهروند، کجای شهر ما را کثیف میبینید؟ ما هم بهعنوان شهروند نه به عنوان عضو شورا وقتی در این شهر تردد میکنیم، کجای شهر را کثیف میبینیم که باید برویم آنجا را نظافت کنیم؟ تنها شاخصی که میتوانیم به آن استناد کنیم، بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری، سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران است. در حال حاضر وضعیت بحث جمعآوری زباله و نظافت در این سامانه بهطور عادی گزارش شده است و تعداد پیامها بهطور تحلیل شده نسبت به گذشته، هیچگونه رشدی را نشان نمیدهد.
وی افزود: لذا من وضعیت نظافت شهر را به هیچ وجه نامطلوب نمیبینم. اگر در جایی از شهر، عدم نظافت یا جمعآوری زبالهای مشاهده میشود، شهروندان میتوانند با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و شهرداری در اسرع وقت نسبت به جمعآوری اقدام خواهد کرد.
به گفته بابایی بیشتر این اظهارات سیاسی است، زیرا بهواسطه نزدیک شدن به انتخابات، اغلب عزیزانی که اظهار نظر میکنند، در دورههای مدیریت شهری پنجم و ششم مسئولیت داشتهاند و عملکرد خود یا حزبشان متأسفانه متمایل به صفر بوده است. آنها به هیچ وجه نمیتوانند دوره مدیریت شهری خود را با دوره ششم مقایسه کنند، زیرا مقایسه با عملکرد صفر خودشان برایشان شایسته نیست. لذا با توجه به نزدیکی انتخابات، شروع به طرح این اظهار نظرهای غیرکارشناسی میکنند.
این عضو شورای شهر تهران در خصوص کمبود پاکبانان شهر تهران به دنبال اخراج اتباع غیرمجاز گفت: شهرداری تهران با افزایش حقوقها تصمیم گرفت که این کمبود را تا حدی جبران کند. همچنین با هماهنگیهایی که با استانداری داشته، قرار شد برای کارگرانی که در حوزه خدمات شهری شهر تهران فعالیت میکنند، شناسنامهای تهیه شود و یک استثنایی برای این حوزه در نظر گرفته شود.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که رغبت کارگران برای حضور در این حوزه در شهر تهران کم است. ما با افزایش حقوقی که در این حوزه مشاهده کردیم، سعی کردیم از کاهش نیروی انسانی که در این حوزه داشتیم، جلوگیری کنیم و بتوانیم کارگران ایرانی را جایگزین کنیم. همچنین با مذاکراتی که با استانداری صورت گرفته، مقرر شد که اسم شهرداری تهران در این حوزه استثنا دیده شود. بدین ترتیب، شناسنامهای برای کارگران در این حوزه تهیه خواهد شد و تمام کارگران اتباعی که در این حوزه فعالیت میکنند، باید دارای شناسنامه کاری باشند.