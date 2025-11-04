نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران شد

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به انتصاب معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گفت: علیرضا زاکانی شهردار تهران در احکام جداگانه‌ای مشاور شهردار و سرپرست این معاونت را منصوب کرد.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: بر اساس حکم شهردار تهران، نصرالله آبادیان مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منصوب شد.

وی با بیان اینکه صارمی یکی از مدیران و اساتید صاحب نظر، برجسته و باسابقه در حوزه شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و با سابقه اجرایی برجسته در مدیریت کلان‌شهرهای کشور است، خاطرنشان کرد: با توجه به این کارنامه، با حکم شهردار تهران، وی به عنوان مشاور شهردار در حوزه شهرسازی در کنار شهردار تهران و تیم مدیریت شهری پایتخت خواهد بود.

محمدخانی همچنین به سوابق کاری نصرالله آبادیان در حوزه شهرسازی اشاره کرد و افزود: وی در دو دهه اخیر، سابقه فعالیت به عنوان شهردار منطقه ۷.۹ و ۱۱، قائم شهرداری منطقه ۲، مشاور معاون امور مناطق شهرداری تهران، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، عضو هیئت مدیره سازمان املاک و مستغلات، عضو شورای سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری، عضو شورای راهبری طرح جامع شهر تهران، شهردار بندر ماهشهر و شهردار هندیجان را در کارنامه خود دارد.

وی با تأکید بر اینکه با این تغییر مدیریتی، انتظار می‌رود معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با رویکردی تازه و ضمن تداوم سیاست‌های مدیریت شهری، مسیر ارتقای شهر در این حوزه حساس را با شتاب بیشتری دنبال کند، خاطرنشان کرد: امید می‌رود با توجه به سوابق معاون جدید معماری و شهرسازی، مجموعه مدیریت شهری بتواند با تداوم مسیر روبه رشد آغاز شده در دوران آقای صارمی، در اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و رونق صنعت ساختمان، بیش از پیش مؤثر واقع شود.

