به گزارش ایلنا، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر ربایش جوان ۱۸ ساله تبعه خارجی و درخواست پول از خانواده، او پرونده به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت فرد ربوده شده روز ۱۸ مردادماه از مرز تایباد به صورت قانونی وارد کشور شده بود و پس از رسیدن به ترمینال جنوب تهران ناپدید شد یک روز بعد آدم ربایان با استفاده از تلفن همراه کروکان با خانواده تماس گرفتند و در ابتدا ۲۰۰ میلیون ریال دریافت کردند اما با ارسال فیلم و عکس‌هایی از شکنجه، وی مجدداً درخواست پول بیشتری کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع تیم‌های پلیس بررسی‌های میدانی گسترده‌ای در پایانه مسافربری جنوب تهران و اطراف آن انجام دادند اما اثری از متهمان به دست نیامد با ردیابی کارت بانکی مورد استفاده آدم ربایان، مالک آن شناسایی شد و مشخص شد کارت به یکی از کارگران متهم داده شده است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پس از چند روز اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه مظنون اصلی شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: متهم ابتدا منکر اتهامات شد اما با اظهارات ضد و نقیض تحت نظر قرار گرفت همزمان سایر همدستان وی که عرصه را بر خود تنگ، دیدند گروگان را آزاد کردند و در آنها نیز در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

وی افزود: پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

