یادداشتی از سخنگوی دستگاه قضا؛
ملت ایران با اتحاد مقدس پیروز جنگ ترکیبی دشمن است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی دستگاه قضایی در یادداشتی، سالروز حماسه 13 آبان را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی نوشت: سیزدهم آبان در حافظۀ تاریخی ملت ایران، روز تقابل هوشیارانه ملت با نظام سلطه و یادآور سه رویداد سرنوشتساز است: تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) به ترکیه، کشتار دانشآموزان انقلابی در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره). این سه واقعۀ بهظاهر جداگانه، حلقههای پیوستۀ زنجیری هستند که چهرۀ واقعی استکبار جهانی و دشمنی عمیق آن با استقلال ملت ایران را عیان ساخت.
جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته، بهای ایستادگی بر اصول عزتخواهانه خود را با تحریمهای ظالمانه، تهدیدهای امنیتی و فشارهای سیاسی پرداخته است؛ اما هر روز که گذشته، شکوه مقاومت ملت ایران بیشتر نمایان شده است. امروز نیز در شرایطی که دشمنان انقلاب با بهرهگیری از جنگ رسانهای، عملیات روانی و توطئههای امنیتی در پی ایجاد ناامنی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی هستند، وظیفه ما سنگینتر از همیشه است.
امروز، استکبار جهانی با جنگ ترکیبی در حوزههای نظامی، سیاسی، امنیتی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و رسانهای به میدان آمده است و البته مردم ما هوشیار هستند و دست برتر را دارند. نقشآفرینی هوشمندانۀ دستگاه قضایی در حمایت از امنیت عمومی و صیانت از آرامش مردم نیز، بخش مهمی از این نبرد تمامعیار است.
تردیدی نیست که همچنان آرمان دانشآموزان شهید ۱۳ آبان، مقاومت ملتهای مظلومِ زیر سلطۀ قدرتهای ظلمگستر، و حمایت از جبهۀ حق در برابر باطل، چراغ راه ماست. وحدت ملی، پایبندی به قانون، مشارکت اجتماعی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، مهمترین سلاحهای ما در ادامه این مسیر پرافتخار هستند.
در طلیعۀ روز ۱۳ آبان، با تأکید دوباره بر آرمانهای انقلاب اسلامی و درود بر شهدای مقاومت، اعلام میکنیم که ملت ایران هیچگاه در برابر استکبار جهانی سر خم نخواهد کرد و دستگاه قضایی کشور با عزمی راسخ، در دفاع از امنیت اجتماعی و حقوق اساسی مردم، لحظهای درنگ نخواهد کرد.