خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود ۵۳ دستگاه اتوبوس دوکابین چینی به گمرک بندرعباس

ورود ۵۳ دستگاه اتوبوس دوکابین چینی به گمرک بندرعباس
کد خبر : 1708681
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از ورود ۵۳ دستگاه اتوبوس دوکابین از چین به گمرک بندرعباس خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد آقامیری  با اشاره به واردات اتوبوس‌های دوکابین از چین، اظهار کرد: ۵۳ دستگاه اتوبوس وارد گمرک بندرعباس شده و مابقی نیز تا پایان سال وارد کشور می‌شود. 

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت همکاری گمرک برای ترخیص اتوبوس‌های وارداتی نسبت به گذشته بهبود یافته است، یادآور شد: اتوبوس‌هایی که وارد شده پس از طی فرایندهای ترخیص، تا یک ماه آینده وارد تهران خواهد شد. 

به گزارش شهر، وی با اعلام اینکه تا پایان امسال بسته ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به طور کامل تأمین می‌شود، تصریح کرد: هرچند تلاش ما این است که تا دهه فجر تمام این اتوبوس‌ها وارد شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ