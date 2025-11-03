ورود ۵۳ دستگاه اتوبوس دوکابین چینی به گمرک بندرعباس

به گزارش ایلنا، سیدمحمد آقامیری با اشاره به واردات اتوبوس‌های دوکابین از چین، اظهار کرد: ۵۳ دستگاه اتوبوس وارد گمرک بندرعباس شده و مابقی نیز تا پایان سال وارد کشور می‌شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت همکاری گمرک برای ترخیص اتوبوس‌های وارداتی نسبت به گذشته بهبود یافته است، یادآور شد: اتوبوس‌هایی که وارد شده پس از طی فرایندهای ترخیص، تا یک ماه آینده وارد تهران خواهد شد.

به گزارش شهر، وی با اعلام اینکه تا پایان امسال بسته ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به طور کامل تأمین می‌شود، تصریح کرد: هرچند تلاش ما این است که تا دهه فجر تمام این اتوبوس‌ها وارد شود.

انتهای پیام/