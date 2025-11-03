صدور حکم زیستمحیطی در ارومیه/ متخلف به تهیه کیسه زباله تجزیهپذیر محکوم شد
با صدور حکمی زیستمحیطی از سوی دستگاه قضایی در ارومیه، فردی که اقدام به تخلیه ضایعات سیب در رودخانه شهرچای کرده بود، به دو روز خدمات عمومی رایگان در قالب تهیه کیسه زباله تجزیهپذیر محکوم شد.
به گزارش ایلنا، مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این حکم با هدف برخورد قانونی و فرهنگی با تخلفات زیستمحیطی و در راستای اجرای سیاستهای عدالت ترمیمی صادر شده است.
مختار خانی افزود: متخلف یادشده پس از شناسایی توسط کارشناسان این اداره و تشکیل پرونده قضایی، با رأی یکی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به مجازات جایگزین حبس محکوم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، وی تصریح کرد: احکام جایگزین نظیر «احکام سبز» علاوه بر بازدارندگی از تخلفات زیستمحیطی، موجب افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی و پاکیزگی محیط میشود.