خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور حکم زیست‌محیطی در ارومیه/ متخلف به تهیه کیسه زباله تجزیه‌پذیر محکوم شد

صدور حکم زیست‌محیطی در ارومیه/ متخلف به تهیه کیسه زباله تجزیه‌پذیر محکوم شد
کد خبر : 1708666
لینک کوتاه کپی شد.

با صدور حکمی زیست‌محیطی از سوی دستگاه قضایی در ارومیه، فردی که اقدام به تخلیه ضایعات سیب در رودخانه شهرچای کرده بود، به دو روز خدمات عمومی رایگان در قالب تهیه کیسه زباله تجزیه‌پذیر محکوم شد.

به گزارش ایلنا، مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این حکم با هدف برخورد قانونی و فرهنگی با تخلفات زیست‌محیطی و در راستای اجرای سیاست‌های عدالت ترمیمی صادر شده است. 

مختار خانی افزود: متخلف یادشده پس از شناسایی توسط کارشناسان این اداره و تشکیل پرونده قضایی، با رأی یکی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به مجازات جایگزین حبس محکوم شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، وی تصریح کرد: احکام جایگزین نظیر «احکام سبز» علاوه بر بازدارندگی از تخلفات زیست‌محیطی، موجب افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی و پاکیزگی محیط می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ