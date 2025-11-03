به گزارش ایلنا، مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این حکم با هدف برخورد قانونی و فرهنگی با تخلفات زیست‌محیطی و در راستای اجرای سیاست‌های عدالت ترمیمی صادر شده است.

مختار خانی افزود: متخلف یادشده پس از شناسایی توسط کارشناسان این اداره و تشکیل پرونده قضایی، با رأی یکی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به مجازات جایگزین حبس محکوم شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست، وی تصریح کرد: احکام جایگزین نظیر «احکام سبز» علاوه بر بازدارندگی از تخلفات زیست‌محیطی، موجب افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی و پاکیزگی محیط می‌شود.

