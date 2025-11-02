۳ انتصاب جدید در سازمان اورژانس تهران
رییس سازمان اورژانس استان تهران، ۳ انتصاب جدید در این سازمان انجام داد.
به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل توکلی طی ابلاغی ۳ سرپرست جدید در سازمان اورژانس تهران انجام داد.
در این ابلاغ، «روح اله غلامی» را بعنوان سرپرست معاونت توسعه و برنامه ریزی منابع اورژانس استان تهران منصوب کرد.
همچنین"علی صیامی" به عنوان مشاور و مدیر حوزه ریاست اورژانس استان تهران منصوب شد.
علاوه بر این «لیلا کبیری» را بعنوان سرپرست اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد اورژانس استان تهران منصوب کرد.