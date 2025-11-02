خبرگزاری کار ایران
English العربیه
شناسایی باند ۵ نفره کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام شهروندان توسط باند ۵ نفره خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت در پی مراجعه چندین نفر از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه اجتماعی تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

 

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: صحبت مشترک شکات پرونده در اظهاراتشان این بود که پیامی در شبکه های اجتماعی داخلی از جمله روبیکا و ... دریافت کرده اند که از سوی پشتیبان بوده و درخواست اعلام کد تایید تحت عناوین مختلف را داشته است.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه مجرمین با پوشش پشتیبان پلتفرم های داخلی به کاربران پیام ارسال می کردند افزود: در نهایت شکات پرونده بدون توجه به محتوای پیامی که دریافت کرده بودند کد خواسته شده را برای متهمین ارسال می کردند و مجرمین نیز با استفاده از همین این کد که درواقع کد فعالسازی و ورود به تلگرام شاکی بوده است وارد تلگرام آنان شده و با جعل هویت شکات از مخاطبینشان کلاهبرداری می کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به سرعت عمل و اقدام هوشمندانه پلیس افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی ها فنی و سایبری موفق شدند در کمترین زمان ممکن ردپای مجرمین را در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی همه ی اعضای این باند مجرمانه را شناسایی و دستگیر کنند.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به لزوم فعالسازی تایید رمز دومرحله ای برای حساب های کاربری شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در پیام رسان ها تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتما از طریق برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمایید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir  و یا طی تماس با مرکز فوریتهای سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارید.

