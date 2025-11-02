خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طراحی سامانه‌ای برای رصد "آموزش مهارت به دانش‌آموزان"

طراحی سامانه‌ای برای رصد "آموزش مهارت به دانش‌آموزان"
کد خبر : 1708521
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت»، خاطرنشان کرد: باید برای هر دانش‌آموز مسیر یادگیری مشخص و منسجمی طراحی شود و از ثبت نام تا صدور گواهینامه، تمامی فرایندها شفاف و قابل رصد باشد. سامانه‌ای یکپارچه طراحی خواهد شد که مسیر ثبت نام تا صدور گواهینامه مهارت‌ها را به صورت کامل پوشش دهد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش امروز، یکشنبه ۱۱ آبان ماه در جلسه تبیین طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» با قدردانی از تلاش‌های همکاران در تدوین این طرح، بر ضرورت تکمیل طراحی دوره‌ها، از دوره ابتدایی تا متوسطه، تأکید کرد و گفت: باید برای هر دانش‌آموز مسیر یادگیری مشخص و منسجمی طراحی شود و  از ثبت نام تا صدور گواهینامه، تمامی فرایندها شفاف و قابل رصد باشد.

وی افزود: آموزش مقدماتی مهارت‌ها در دوره ابتدایی اهمیت زیادی دارد و دانش‌آموزان باید با مشاغل و استعدادهای خود آشنا شوند و خانواده‌ها نیز در جریان این فرآیند قرار گیرند. 

وزیر آموزش و پرورش در ادامه پیشنهاد داد که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در ۶ تا ۱۲ مدرسه در تهران، البرز و شهرستان‌های استان تهران آغاز شود تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و اصلاح شود.

کاظمی با تأکید بر یکپارچه‌سازی سامانه آموزشی و مهارتی، گفت: سامانه‌ای یکپارچه طراحی خواهد شد که مسیر ثبت نام، آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه مهارت‌ها را به صورت کامل پوشش دهد. 

به گفته وی؛ هدف این است که دانش‌آموزان به مهارت‌های کاربردی دسترسی داشته باشند و هزینه اضافی بر خانواده‌ها تحمیل نشود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: آموزش معلمان، مدیران و اولیا و تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای یادگیری عملی مهارت‌ها، از ارکان موفقیت این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری تمامی بخش‌ها، این برنامه به یک الگوی پایدار در نظام آموزشی کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ