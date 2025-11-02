وی افزود: آموزش مقدماتی مهارت‌ها در دوره ابتدایی اهمیت زیادی دارد و دانش‌آموزان باید با مشاغل و استعدادهای خود آشنا شوند و خانواده‌ها نیز در جریان این فرآیند قرار گیرند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه پیشنهاد داد که اجرای این طرح به صورت آزمایشی در ۶ تا ۱۲ مدرسه در تهران، البرز و شهرستان‌های استان تهران آغاز شود تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و اصلاح شود.

کاظمی با تأکید بر یکپارچه‌سازی سامانه آموزشی و مهارتی، گفت: سامانه‌ای یکپارچه طراحی خواهد شد که مسیر ثبت نام، آموزش، ارزیابی و صدور گواهینامه مهارت‌ها را به صورت کامل پوشش دهد.

به گفته وی؛ هدف این است که دانش‌آموزان به مهارت‌های کاربردی دسترسی داشته باشند و هزینه اضافی بر خانواده‌ها تحمیل نشود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: آموزش معلمان، مدیران و اولیا و تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای یادگیری عملی مهارت‌ها، از ارکان موفقیت این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری تمامی بخش‌ها، این برنامه به یک الگوی پایدار در نظام آموزشی کشور تبدیل شود.