به گزارش ایلنا، محمد علوی‌تبار افزود: دانش‌آموزان، اولیای گرامی و معلمان محترم می‌توانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آمـوزش و پـرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی، همه مراحل ثبت سفارش، پرداخت و پیگیری وضع تحویل از طریق درگاه‌های رسمی سامانه انجام می‌شود و کتاب‌های درسی از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی متقاضیان ارسال خواهد شد.

