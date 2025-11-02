خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گفت: با هدف تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به منابع آموزشی و رفع نیاز به تهیه تک‌جلدی کتاب‌های درسی، امکان ثبت سفارش تک‌جلدی کتاب‌های درسی (توزیع پستی) از امروز در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی فعال می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمد علوی‌تبار افزود: دانش‌آموزان، اولیای گرامی و معلمان محترم می‌توانند با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آمـوزش و پـرورش به نشانی my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی، همه مراحل ثبت سفارش، پرداخت و پیگیری وضع تحویل از طریق درگاه‌های رسمی سامانه انجام می‌شود و کتاب‌های درسی از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی متقاضیان ارسال خواهد شد.

