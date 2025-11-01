وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید فهمیده و روز دانش‌آموز، هفته بسیج دانش‌آموزی و مناسبت‌های مرتبط با آبان ماه را فرصتی ارزشمند برای تقویت تربیت ملی و رشد دانش‌آموزان دانست.

وی با اشاره به دیدار با مسئولان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور و قدردانی از فعالیت‌های این تشکل‌ها، گفت: این هفته متعلق به دانش‌آموزان و تشکل‌های فعال آن‌هاست و گرامی‌داشت این مناسبت‌ها نقش مهمی در ارتقای بصیرت و آگاهی دانش‌آموزان دارد.

کاظمی با اشاره به برنامه‌های سیزدهم آبان ماه، افزود: امسال باید از تمام ظرفیت مدارس و دانش‌آموزان بهره‌گیری شود تا حضوری میلیونی و باشکوه شکل گیرد و این رویداد به یک فرصت تربیتی و فرهنگی ملی تبدیل شود.

وی بر اهمیت آموزش‌های محتوایی و تبیین چرایی مواجهه ایران با استکبار و آمریکا در طول ۴۶ سال گذشته تأکید کرد و گفت : این مناسبت‌ها فرصت مناسبی برای ارتقای آگاهی دانش‌آموزان است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از مدیران کل و اعضای شورای معاونان خواست تا تمام امکانات و ظرفیت‌ها را برای حمایت از فعالیت‌های تشکل‌های دانش‌آموزی فراهم کنند و افزود: فعالیت‌های فوق برنامه، برنامه‌های تربیتی خارج از کلاس درس و همکاری با نهادها و سازمان‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد و تعالی دانش‌آموزان ایفا کند.

وی همچنین یادآور شد که مناسبت‌های آبان ماه، از جمله روز تأسیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و سازمان جوانان هلال احمر، فرصت‌های مناسبی برای ارتقای فعالیت‌های دانش‌آموزی و ایجاد روحیه همدلی و مشارکت در جامعه است.

کاظمی با تأکید بر لزوم همدلی و همکاری در برگزاری برنامه‌های ملی و تربیتی، اظهار کرد: تلاش‌های صادقانه و سخت‌کوشی همکاران، شرط اصلی موفقیت در تحقق اهداف تربیتی و آموزشی کشور است.