ابلاغ حکم ولایتی به رئیس دانشگاه آزاد

علی اکبر ولایتی رئیس هیأت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی در نامه ای حکم ریاست بیژن رنجبر را ابلاغ کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

نظر به مراتب تعهد، تدین، تخصص و تجارب طولانی و ارزشمند جنابعالی در حوزه علم، فن آوری و مدیریت آموزش عالی و با عنایت به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ کمیته منتخب تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها (موضوع نامه شماره ۱۴۰۴/۱۶۱۱/ دش مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی)، جناب عالی را به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می نمایم.

انتظار می رود، با توکل به خداوند متعال و جلب مشارکت حداکثری کارکنان و اعضای محترم هیات علمی متعهد و متخصص این جامعه دانشگاهی در جهت اعتلای نظام آموزش عالی و مرجعیت علمی کشور و تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خصوص حفظ کیان و ارتقای علمی دانشگاه و گسترش فضای انقلابی نهایت کوشش و اهتمام خود را مبذول فرمایید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب عالی را در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناورانه مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از ذات اقدس الهی مسئلت دارم.

انتصاب رنجبر به عنوان دبیر هیات امنا و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا

همچنین  در حکمی دیگر علی اکبر ولایتی، رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی بیژن رنجبر را به عنوان دبیر هیات امنا و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن حکم آمده است: 

جناب آقای دکتر بیژن رنجبر

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی

با عنایت به انتصاب جناب عالی به عنوان رئیس محترم دانشگاه و با استاد به بند5 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ جناب عالی را به عنوان دبیرهیات امناو رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه منصوب می نمایم.

انتظار می رود با استعانت از لطاف الهی و در چارچوب اهداف و مصوبات هیات امنا و براساس وظایف و اختیارات تعیین شده، در جهت ارتقای نظام تصمیم سازی و حکمرانی دانشگاه اهتمام لازم مبذول دارید.

علی اکبر ولایتی

