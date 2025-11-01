ثبت بیش از نیم میلیون تولد در ۷ ماه اخیر
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تولد ۵۴۰ هزار و ۵۲۸ نوزاد در کشور به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، بر اساس آمار جمع آوری شده در ۷ ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۴۰ هزار و ۵۲۸ واقعه ولادت در کل کشور به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش از مجموع ولادتها، ۲۸۰ هزار و ۶۴۷ نوزاد پسر و ۲۵۹ هزار و ۸۸۱ نوزاد دختر بودهاند که ۴۲۱ هزار و ۲۶۴ واقعه در نقاط شهری و ۱۱۹ هزار و ۲۶۴ واقعه در نقاط روستایی به ثبت رسیده است.