ویدئو/ دستگیری اراذل و اوباش فعال در اطراف دانشگاه آزاد
افراد سابقهدار و اراذل و اوباش فعال در اطراف دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه سوهانک تهران توسط مأموران پلیس امنیت دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، در پی اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک به حضور تعدادی از افراد سابقهدار و اراذل و اوباش فعال در زمینه خرید و فروش موادمخدر در محدوده اطراف دانشگاه، که متأسفانه منجر به درگیری و مجروح شدن دو نفر از دانشجویان با سلاح سرد گردید، پنج نفر از این اراذل و اوباش سابقهدار شناسایی و محلهای تردد آنان تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت.
در مرحله نخست عملیات، روز چهارشنبه مورخ ۷ آبانماه مأموران موفق شدند، چهار نفر از متهمان را در محدوده سوهانک شناسایی کنند که در جریان دستگیری و با رعایت قانون بهکارگیری سلاح، یکی از آنان مورد هدف قرار گرفت و سه نفر دیگر دستگیر شدند.
در مرحله دوم عملیات نیز، پنجمین متهم تحت تعقیب در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمینگیر و سپس دستگیر گردید.
پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.