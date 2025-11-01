ویدئو/ دستگیری اراذل و اوباش فعال در اطراف دانشگاه آزاد

به گزارش ایلنا، در پی اعتراض شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک به حضور تعدادی از افراد سابقه‌دار و اراذل و اوباش فعال در زمینه خرید و فروش موادمخدر در محدوده اطراف دانشگاه، که متأسفانه منجر به درگیری و مجروح شدن دو نفر از دانشجویان با سلاح سرد گردید، پنج نفر از این اراذل و اوباش سابقه‌دار شناسایی و محل‌های تردد آنان تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت.

در مرحله نخست عملیات، روز چهارشنبه مورخ ۷ آبان‌ماه مأموران موفق شدند، چهار نفر از متهمان را در محدوده سوهانک شناسایی کنند که در جریان دستگیری و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، یکی از آنان مورد هدف قرار گرفت و سه نفر دیگر دستگیر شدند.

حجم ویدیو: 13.8M | مدت زمان ویدیو: 00:01:47 دانلود ویدیو

در مرحله دوم عملیات نیز، پنجمین متهم تحت تعقیب در محدوده ازگل شناسایی و با شلیک مأموران زمین‌گیر و سپس دستگیر گردید.

پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

انتهای پیام/