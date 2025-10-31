کشف ۱۰۳ کیلوگرم مواد مخدر از ویلایی در دماوند

به گزارش ایلنا از پلیس شرق تهران، سرهنگ کاراگاه مرتضی ملکــی روز جمعه در خصوص این خبر اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری مواد مخدر در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و با انجام تحقیقات پلیسی در این زمینه موفق به شناسایی محل نگهداری در یک ویلا و کشف بیش از ۱۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند که یک نفر متهم در محل دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مقر پلیس منتقل شد.

یک کلت کمری با ۵ فشنگ کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری یک نفر از مخلان نظم و امنیت اجتماعی به همراه یک کلت کمری با ۵ فشنگ در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ملکـی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر قدرت نمایی، نزاع و درگیری و مزاحمت برای شهروندان توسط یک نفر از اراذل و اوباش سابقه دار، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی قضائی متهم متواری در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر که در بازرسی از محل یک کلت کمری به همراه ۵ عدد فشنگ کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.

یک دستگاه خودروی سرقتی کشف شد

فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری سارق در طرح مهار خودروهای مسروقه خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مهار و کنترل تردد خودروهای سرقتی، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ گیلاوند قرار گرفت و مأموران پلیس موفق شدند یک خودروی مسروقه را در حال تردد شناسایی و سارق آن را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند توضیح داد: پس از حضور شاکی در محل، بررسی‌های تکمیلی انجام شد و پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ ملکی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع سرقت، از شهروندان خواست تا وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی نظیر قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال و قفل فرمان مجهز کنند تا از بروز چنین جرائمی جلوگیری شود و شاهد کاهش قابل‌توجه سرقت خودرو و لوازم آن باشیم.

سرهنگ ملکی ضمن تاکید بر همکاری و ارتباط مداوم شهروندان با پلیس، از عموم شهروندان خواست، هرگونه اطلاع از فعالیت توزیع کنندگان مواد مخدر را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

