به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در جزئیات بیشتر اظهار کرد: بامداد جمعه، ۹ آبان، در ساعت ۰۳:۰۹ حادثه‌ای از نوع حریق منزل مسکونی در منطقه امرآباد – خیابان کشاورز شهرستان ورامین به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: بر اساس گزارش اولیه، علت وقوع حادثه، آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پژو داخل پارکینگ منزل بوده است.

تبریزی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، در این حادثه ۱۰ نفر از ساکنان دچار مصدومیت ناشی از دودگرفتگی شدند که همگی پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

