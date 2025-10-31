خبر خوش برای بازنشستگان کشوری

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در تشریح جزئیات تسهیلات تخفیفی اظهار داشت: بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از تخفیف‌های اقامتی شناور، حداقل ۱۵ درصد و تا سقف ۶۰ درصد بهره‌مند شوند.

وی افزود: این تخفیف‌ها بدون محدودیت در تعداد دفعات استفاده در طول سال خواهد بود.ازوجی ادامه داد: علاوه بر این، بازنشستگان می‌توانند یک بار در طول سال و براساس لیست مراکز اقامتی درج شده در سامانه رفاهی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، از تخفیف ثابت ۵۰ درصدی هتل‌ها نیز بهره‌مند شوند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: این خدمت در راستای طرح‌های حمایتی صندوق و با هدف فراهم‌سازی لحظاتی خوش و خاطره‌انگیز برای بازنشستگان گرامی صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بهره مندی از تخفیفات مذکور از روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه قابل ارائه برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، به سامانه رفاهی در سایت شرکت ایرانگردی و جهانگردی به نشانی https://ittic.com مراجعه نمایند.