خبرگزاری کار ایران
تصادف زنجیره ای در اتوبان تهران_ کرج با ۱۱ مصدوم و ۳ فوتی

تصادف زنجیره ای در اتوبان تهران_ کرج با ۱۱ مصدوم و ۳ فوتی
رییس مرکز اورژانس استان تهران از تصادف زنجیره ای در اتوبان تهران–کرج خبر داد و گفت: این سانحه رانندگی ۱۱ مصدوم و ۳ فوتی برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل توکلی روز جمعه در این خصوص اظهار کرد: بامداد جمعه ساعت ۰۱:۴۱ حادثه‌ای از نوع تصادف زنجیره‌ای در اتوبان تهران–کرج، لاین سمت کرج به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۷ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

توکلی گفت: در این حادثه، مجموعاً ۱۴ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند که توسط کارشناسان اورژانس استان تهران اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام شد.

وی یادآور شد: ۱۰ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی به بیمارستان‌های شهید فیاض‌بخش و شهید سردار سلیمانی منتقل و یک نفر در محل درمان سرپایی شد و متأسفانه ۳ نفر در صحنه حادثه فوت کردند.

