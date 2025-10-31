به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی در این خصوص اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفرها در پایان هفته و به منظور مدیریت ترافیک و پیشگیری از حوادث رانندگی، از صبح امروز جمعه ۹ آبان در محورهای شمال کشور محدودیت‌های ترافیکی قطعی و مقطعی اجرا می‌شود.

وی در خصوص محور کرج ـ چالوس (آزادراه تهران ـ شمال و محور قدیم) نیز گفت: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر جمعه، تردد خودروهایی که قصد ورود به محور چالوس را دارند در آزادراه تهران ـ شمال محدود می‌شود. از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس مسدود کامل خواهد شد. از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت کرج (شمال به جنوب) به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود.

وی افزود: پایان اجرای این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ پیش‌بینی شده است.

سرهنگ محبی تأکید کرد: در صورت کاهش ترافیک، امکان بازگشایی زودتر محور و پایان طرح وجود دارد.

وی تصریح کرد: تردد برای ساکنان محلی محور قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، از همان ابتدا اجازه ورود نخواهند داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص محور هراز اعلام کرد: تردد تریلرها کماکان ممنوع است. کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۹ آبان حق تردد در محور هراز را نخواهند داشت.

او تاکید کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، پلیس می‌تواند به صورت مقطعی و لحظه‌ای محور را یک‌طرفه کند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

سرهنگ محبی در خصوص محور فشم، گفت: در محور فشم ـ تهران، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسیر از انتهای فشم به سمت خروجی یک‌طرفه می‌شود تا امکان تخلیه بار ترافیک فراهم گردد.

سرهنگ محبی هشدار داد: رانندگان از سفر در ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند و به هیچ‌ وجه به علائم و هشدارهای پلیس بی‌توجهی نکنند. تمامی تیم‌های گشت و عوامل راهداری در محورهای مواصلاتی مستقر هستند و سامانه‌های پایش تصویری نیز لحظه‌ به‌ لحظه وضعیت ترافیکی را تحت نظر دارند.

