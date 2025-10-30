۱۴ درصد جمعیت سالمند هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای سالمندان استان اردبیل، اظهار کرد: دبیرخانه ملی سالمندان در بهزیستی مستقر شده و با ارتقای ساختار این شورا تلاش می‌کنیم تا جلسات آن به صورت منظم و با ارائه راهکارهای قانونی در مسیر سالم سازی فضا برای زندگی سالمندان حرکت‌ها و برنامه ریزی‌ها را انجام دهیم.

وی افزود: در کشورهایی که ترکیب جمعیتی آنها هفت درصد به بالا جمعیت ۶۰ سال است، به عنوان کشور جوان محسوب می‌شود و در رده هفت تا ۱۴ درصد جامعه در حال ورود به سالمندی به حساب می‌آید.

دبیر شورای سالمندی کشور تصریح کرد: جوامعی که ۱۴ تا ۲۱ درصد جمعیت آنها سن بالای ۶۰ سال دارند، جامعه سالمند خطاب شده و در جوامعی که ۲۱ تا ۲۷ درصد جمعیت آنها بالای ۶۰ سال دارند، سالخورده محسوب می‌شوند.

حسینی گفت: بالای ۲۷ درصد جامعه به شدت سالخورده لقب گرفته که باید فکری اساسی برای جوان سازی و زاد و ولد در آن جوامع اندیشیده شود.

۱۲ درصد جمعیت ایران سالمند هستند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ درصد جمعیت کشور بر اساس آخرین سرشماری‌ها سالمند هستند در حالی که آمار ثبت احوال و بهداشت و درمان این رقم را ۱۴ درصد نشان می‌دهد که ما در حال ورود به جمعیت سالمندی هستیم.

دبیر شورای سالمندی کشور اضافه کرد: آنچه در این بین آزاردهنده است، اینکه کشور ما به سرعت به سمت سالمندی حرکت کرده و جز پنج کشور با سرعت بالا در مسیر سالمند شدن قرار گرفته است.

حسینی بیان کرد: پیش بینی می شود تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور سالمند شود که جامعه شدیدا سالخورده محسوب خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: آنچه که در این بین مورد غفلت قرار گرفته نهادهای حمایتی به ویژه تأمین اجتماعی، کمیته امداد و سایر مجموعه‌ها مسئله سالمندی را به عنوان یک مسئله اساسی برای خود تعریف نمی‌کنند و ما با نوعی گسل شناختی در این حوزه روبه رو هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ضرورت شناخت ابعاد مختلف پدیده سالمندی را به عنوان یک بحران بسیار فراگیر یادآور شد و اظهار کرد: عنصر انکار بر اثبات در جامعه ما چیرگی دارد و در این حوزه نیز همین موضوع بیشتر مشاهده می‌شود.‌

گسل سالمندی در کشور

حسینی تصریح کرد: ما با پدیده گم شدگی و گسل سالمندی روبه رو هستیم و بهتر است این دوره را به رسمیت شناخته و با در نظر گرفتن ابعاد آن، شرایط مطلوبی را برای زندگی سالمندان در نظر بگیریم.

وی گفت: ۶۷ هزار تصادف منجر به معلولیت سالانه در کشور رخ می‌دهد که این آمار نشان از حجم بالای معلولیت‌های ناشی از تصادفات و آسیب‌های جدی در این حوزه است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما در پدیده سالمندی در ایران موضوعات چند وجهی داریم به طوری که ۶۰ درصد سالمندان کشور دارای بیماری بوده و شرایط بیماری آنها نیز مزمن است. ۶.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم که عمده آنها میانگین سنی بالای ۵۲ سال دارند و به نظر می‌رسد در تأمین نیازمندی‌های ضروری خود با مشکلاتی روبه رو هستند.

وی با ابراز نگرانی از بی توجهی به سالمندان در ابعاد روان‌شناسی و حوزه ورزش اضافه کرد: شورای سالمندی برنامه‌های خوبی را در حوزه روانشناسی سالمندی، ورزش آنها، کاردرمانی و حتی استراتژی سالم سالمندی در پیش گرفته تا جلوی مخاطرات دوران سالمندی را بگیرد.

حمایت از سرمایه‌گذاران برای احداث دهکده سالمندان اردبیل

همچنین مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، اظهار کرد: جمعیت سالمندی در سطح کشور و استان اردبیل به تناسب شرایط زاد و ولد در کشور رو به افزایش است و این جمعیت نیاز به مراقبت و تأمین مؤلفه های سلامت دارد تا شرایط بهتری را در زندگی آنها شاهد باشیم.

وی با اشاره به گسست ارتباط بین نسلی در سطح جامعه افزود: این گسست نسلی آسیب های جدی به همراه داشته و شایسته است با طرح‌های الگویی مناسب بتوانیم زمینه ارتباط نسلی و تکریم و احترام بیشتر سالمندان را فراهم آوریم.

استاندار اردبیل به وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان و سالمندان اشاره کرد و گفت: با حمایت همه دستگاه‌ها باید سالمندان از بهترین شرایط زندگی بهره مند شده و امکانات رفاهی و بهداشتی، درمانی به همراه انجام سفرهای سیاحتی را مورد توجه قرار دهند.

امامی یگانه بازتولید روش ها و راهکارهای جدید در خدمات رسانی به سالمندان را یادآور شد و تصریح کرد: اقدام بهزیستی در برنامه‌ها و فعالیت‌های محله محور می تواند بخشی از آسیب‌ها و دغدغه‌ها را در این حوزه برطرف کند.

وی از پیشنهاد احداث دهکده سالمندان در استان استقبال کرد و یادآور شد: قرار است در همایش بین المللی سرمایه گذاری که در استان انجام خواهد شد، ما از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای احداث دهکده سالمندان در استان استفاده کنیم تا در این زمینه نیز برنامه‌ها و فعالیت‌های خوبی به نفع سالمندان انجام شود.

معرفی اردبیل به عنوان شهر دوستدار سالمند

استاندار اردبیل خاطرنشان کرد: شهر اردبیل به عنوان شهر سالم و دوستدار سالمندان معرفی شد که ضرورت دارد شهرداری امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تردد ایمن و راحت سالمندان و حمل و نقل متناسب با شرایط سالمندان را مهیا کند.

استاندار اردبیل به برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی برای سالمندان و توجه جدی به رفع نیازمندی آنها اشاره کرد و گفت: در مناطق روستایی بیشترین حمایت و همراهی از سالمندان را متناسب با وضعیت آنها نظاره گر هستیم.

همچنین علیرضا حسین نژاد مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: ۳۱ هزار و ۲۹ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال استان اردبیل تحت پوشش کمیته امداد هستند که ۲۵ درصد سالمندان استان را شامل می شود.

حسین نژاد بیان کرد: با نظام بیمه ای فراگیر می‌توان مشکلات و دغدغه‌های جامعه سالمندان را رفع کرده و در کنار آن، به نیازمندی‌های آنها پاسخ داد.

وی در ادامه اظهار کرد: در مراکز نگهداری سالمندان موضوع غربالگری سلامت سالمندان مورد توجه است چرا که در این طرح فشار خون و دیگر مؤلفه‌های سلامت سالمندان مورد رصد و پایش قرار می گیرد.

انتهای پیام/