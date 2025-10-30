خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح ۶ بازار میوه و تره‌بار در پایتخت

افتتاح ۶ بازار میوه و تره‌بار در پایتخت
کد خبر : 1707067
لینک کوتاه کپی شد.

در یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار ۶ بازار میوه و تره‌بار در نقاط مختلف پایتخت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح همزمان ۶ بازار میوه و تره‌بار شنبه -۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴- در قالب یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار با حضور برخی از مدیران شهری برگزار می‌شود. 

به گزارش سایت شهر، بازار میوه و تره‌بار فدک در بزرگراه آیت الله سعیدی، باباخان واقع در منطقه ۲۰، عربشاهی واقع در منطقه ۲، خواجه نظام واقع در منطقه ۷، بازار میوه و تره‌بار مینا و دستجردی در منطقه ۱۸ از جمله بازارهای میوه و تره‌باری هستند که همزمان روز شنبه به بهره‌برداری می‌رسند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ