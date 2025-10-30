افتتاح ۶ بازار میوه و ترهبار در پایتخت
در یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار ۶ بازار میوه و ترهبار در نقاط مختلف پایتخت به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح همزمان ۶ بازار میوه و ترهبار شنبه -۱۰ آبانماه ۱۴۰۴- در قالب یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار با حضور برخی از مدیران شهری برگزار میشود.
به گزارش سایت شهر، بازار میوه و ترهبار فدک در بزرگراه آیت الله سعیدی، باباخان واقع در منطقه ۲۰، عربشاهی واقع در منطقه ۲، خواجه نظام واقع در منطقه ۷، بازار میوه و ترهبار مینا و دستجردی در منطقه ۱۸ از جمله بازارهای میوه و ترهباری هستند که همزمان روز شنبه به بهرهبرداری میرسند.