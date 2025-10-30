بازی با مرگ با بلع یک کیلو و ۹۴۵ گرم هروئین
فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه از دستگیری ۳ متهمی خبر داد که یک کیلو و ۹۴۵ گرم هروئین را در معده خود جهت قاچاق جاساز کرده بودند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا خوشخو در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی کامه هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۳ مسافر یک دستگاه اتوبوس مشکوک و به منظور بررسی بیشتر خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.
وی افزود: در بررسیهای ماموران انتظامی مشخص شد ۳ مظنون موردنظر با بلع مقادیری موادمخدر قصد انتقال آن را به استانی دیگر دارند که با اعزام به بیمارستان از معده آنها یک کیلو و ۹۴۵ گرم هروئین خارج و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان تربت حیدریه در پایان خاطرنشان کرد: پلیس به صورت شبانه روزی با قاچاقچیان موادمخدر و مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون و قاطعانه برخورد خواهد کرد.