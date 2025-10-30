آموزش و پرورش خبر داد:
تدوین ۳ کتاب درسی درباره ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه برای دورههای تحصیلی
وزیر آموزش و پرورش، از تدوین سه کتاب درسی درباره ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه برای دورههای تحصیلی خبر داد و گفت: این منابع با هدف تبیین واقعیات مقاومت و آشنایی دانشآموزان با مفاهیم عدالت و ایستادگی تهیه شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با مسؤولان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان با اشاره به ایام هفته بسیج دانش آموزی، سالروز شهادت حسین فهمیده و روز نوجوان، اظهار کرد: به تشکلهای دانش آموزی باور و اعتقاد راسخ داریم و این موضوع شعاری و ظاهری نیست؛ چراکه در شرایط فعلی، تشکلها نقش مهم و اثرگذاری در مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت ایفا میکنند.
وی با قدردانی از مسئولان تشکل ها، افزود: بسیاری از دستاوردها و توفیقات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، مدیون حضور حجتالاسلام والمسلمین حاج علی اکبری است. ویژگیهای شخصیتی، باور و درک دقیق و درست ایشان از میدان دانش آموزی و فرهنگی، نعمت ارزشمندی برای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان است.
وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه معاون پرورشی و فرهنگی وزارتخانه سالها در تشکلهای دانش آموزی فعالیت کرده است، گفت: دانش آموزان اتحادیه انجمنهای اسلامی، گلهای سرسبد نظام تعلیم و تربیت و جزو دانش آموزان تراز انقلاب هستند و در عرصههای متعدد کشور، منشأ اثر و خدمت هستند.
کاظمی با تأکید بر اینکه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، مرکز تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب برای انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: ماهیت کار اتحادیه همین است یعنی حرکت دانش آموزان بر مدار گفتمان انقلاب اسلامی.
وی ادامه داد: هرجا گفتمان عدالت، ولایت، تجلی ایمان و باور دینی، استکبار ستیزی و محرومیتزدایی است در اتحادیه بسط و نشر پیدا میکند و از این جنبه نقش اتحادیه در تربیت دانش آموزان تراز انقلاب، بیبدیل است.
کاظمی تصریح کرد: باید تحولات و چرخشهای تحول آفرینی در ساختار و روشها ایجاد کنیم که خوشبختانه در دوره مدیریتی جدید در اتحادیه، رقم خورده است.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: ما باید به مدرسه برگردیم، زیرا مدرسه کانون اصلی تربیت و سرافرازی ایران اسلامی است. سرمایهگذاری در مدرسه، آینده جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزهها را تضمین میکند.
کاظمی با اشاره به این که بر اساس سند تحول بنیادین، باید در مدرسه موقعیتهای تربیتی را ایجاد کنیم، تصریح کرد: مسئولیتپذیری از مهمترین موقعیتهای تربیتی است که تشکلها چنین کارکرد و نقشی را به دانش آموزان میدهند.
وی در ادامه تأکید کرد: کار تشکیلاتی، کار متفاوتی است که مهارتهای زیادی را به دانش آموزان یاد میدهد و مسائل را مستقیم و غیر مستقیم آموزش میدهد.
وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه رویکرد آموزش و پرورش بر این است که به مدرسه برگردیم، گفت: باید به گونهای برنامه ریزی شود که هر دانش آموز در یک تشکل، فعالیت و مشارکت داشته باشد
کاظمی، خاطرنشان کرد: باید تمرکز ما بر تربیت فناور پایه مبتنی بر افقهای آینده باشد و توانمند کردن دانش آموزان اتحادیه در این مسیر بسیار مهم است.
وی با اشاره به اهمیت آشنایی دانش آموزان با نرم افزارها و ابزارها، اظهار کرد: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، باید تولید محتوا داشته باشد و برای آن نقشه راه تدوین و تهیه کند.
وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر این که از ظرفیت دانش آموزان استفاده کنید، گفت: در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، دو شبکه را ایجاد کنید؛ شبکه اول، شبکه اختصاصی برای رهبران و راهبران اصلی اتحادیه و شبکه دوم، شبکهای که پوشش عام داشته باشد.
کاظمی ادامه داد: هر مدرسه شبکهای داشته باشد که تمامی دانش آموزان عضو آن و میدان اصلی فعالیتهای نرم باشد.
وی با بیان این که باید رهبری میدان را به دانش آموزان بسپارید، افزود: به دانش آموزان نقش بدهید و فضای فعالیت را برای آنها فراهم کنید.
وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به این که خلأ حضور تشکلها در حوزه ستادی و ادارات کل وجود دارد، گفت: ضروری است به سرعت خودمان را با فضای روز جامعه منطبق و مأموریتهای لازم را تعریف کنیم.
کاظمی، با تأکید بر این که گفتمان وحدت و هویت ملی، بسیار مهم است، اظهار کرد: با هم افزایی و همکاری، تقویت هویت ملی و عشق به ایران و وطن، در برنامههای اتحادیه گنجانده شود.
وی ادامه داد: بیشک امروز در فضای تعلیم و تربیت، گفتمان انقلاب اسلامی، حاکم است.
وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که بزرگترین خطر برای کشور، آسیبهای اجتماعی است، گفت: در مواجه با آسیبهای اجتماعی، موضوع هدایت، جایگاه مهمی دارد، لذا هدایت معلم ارزش آفرین است و هیچ بدیلی برای آن نمیتوان در نظر گرفت.
کاظمی گفت: باید تمام ابعاد جنگ ۱۲ روزه را برای دانش آموزان، روایت کنیم که به لطف خداوند در دو بخش این موضوع را پیگیری کردیم.
وی افزود: در بخش اول؛ سه کتاب برای دورههای تحصیلی تدوین و تألیف شده است که در ۸ درس به تبیین ابعاد مختلف جنگ ۱۲ میپردازد و بخش دیگر برنامه معاونت پرورشی و فرهنگی با عنوان «ایرانمون» است که ۲۰ بسته فرهنگی برای آن تهیه شده و در قالب برنامه درسی مکمل دانش آموزی ارائه شده است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتنی است؛ در این مراسم تعدادی از مسئولان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان به بیان دیدگاهها و نظرات خود در حوزههای مختلف؛ شورای تشکلهای دانش آموزی، استقلال تشکل ها، اردوهای دانش آموزی، آسیبهای اجتماعی و… پرداختند.