به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه تهران، آمار زمین‌لرزه‌های ثبت‌شده در مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۱۳.۷ درصدی و در مقایسه با میانگین ماهانه سال ۱۴۰۳ کاهشی ۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، در مهرماه سال جاری، ۱۰ زمین‌لرزه با بزرگی بیش از ۴ رخ داد که بزرگ‌ترین آن‌ها با بزرگی ۵.۳ در تاریخ ۱۱ مهر در حوالی زواره استان اصفهان به ثبت رسید.

استان اصفهان با ۶۵ زمین‌لرزه، لرزه‌خیزترین استان کشور در این ماه بود و پس از آن، استان‌های کرمان با ۵۱ و خراسان رضوی با ۴۸ زمین‌لرزه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در استان تهران نیز ۴ زمین‌لرزه ثبت شد که بزرگ‌ترین آن با بزرگی ۲.۴ در منطقه آبسرد رخ داده است.

همچنین در هفته اول آبان‌ماه (۲۶ مهر تا ۲ آبان) تعداد ۱۲۵ زمین‌لرزه در کشور ثبت شده است. در این بازه زمانی، به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خراسان جنوبی لرزه‌خیزترین منطقه کشور بودند و شهر اردکان در هفته اخیر بیشترین فعالیت لرزه‌ای را تجربه کرد.

این گزارش‌ها حاکی از تغییر الگوی لرزه‌خیزی در بازه‌های مختلف زمانی و فعال‌تر بودن گسل‌های مناطق گوناگون در دوره‌های مختلف است. کاهش تعداد زمین‌لرزه‌های ثبت‌شده در مهر ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، از نکات قابل توجه این آمار به شمار می‌رود.



