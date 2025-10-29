زمان توزیع کارت آزمون کانون وکلا اعلام شد
سازمان سنجش آموزش کشور زمان پرینت کارت و برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد؛ به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ میرساند که آزمون صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ nv ۳۶ شهرستان مختلف کشور (به شرح اسامی جدول شماره ۱ مندرج در ذیل این اطلاعیه) برگزار میشود. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز و دربهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همۀ متقاضیان باید قبل از بسته شدن دربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
الف) نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
برگ راهنما و کارت و شرکت در آزمون از روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد و متقاضیان میتوانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامهای (نام، نامخانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب) آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون
۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامهای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامهای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامهای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمایید.
۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه، تاریخ فارغالتحصیلی و عنوان رشته تحصیلی وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵منحصراً به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید.
تذکر مهم در خصوص سهمیه
متقاضیانی که در زمان ثبتنام متقاضی استفاده از سهمیه بودهاند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را از ارگان ذیربط پیگیری نمایند.