خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر رصد مهاجرت وجمعیت ایرانیان خارج از کشور

تاکید رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر رصد مهاجرت وجمعیت ایرانیان خارج از کشور
کد خبر : 1706835
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بر ضرورت رصد و پایش دقیق مهاجرت و جمعیت ایرانیان خارج از کشور برای ارائه خدمات هویتی مطلوب به آنان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به تکالیف قانونی در حوزه جمعیت و مهاجرت‌ گفت: همان‌گونه که در قانون جوانی جمعیت تکالیفی برای دستگاه‌ها و سازمان ثبت احوال تعیین شده، در موضوع مهاجرت نیز باید اقدامات جدی انجام دهیم.
وی افزود: اداره کل خدمات هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور سازمان ثبت احوال، وظیفه اصلی در این زمینه را برعهده دارد و باید با رایزنی و پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط، آمارهای جمعیتی و وقایع حیاتی ایرانیان مقیم خارج را رصد و خدمات هویتی شایسته‌ای به آنان ارائه نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر تصریح کرد: رصد دقیق جمعیت ایرانیان خارج از کشور، پیش‌شرط برنامه‌ریزی برای بهبود خدمات‌رسانی به ایرانیان مقیم خارج از کشور است و این امر موجب می گردد تا با برنامه ریزی هدفمند نسبت به ایجاد نمایندگی ها و ارائه خدمت اقدام نماییم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ