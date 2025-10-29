تاکید رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر رصد مهاجرت وجمعیت ایرانیان خارج از کشور

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، با اشاره به تکالیف قانونی در حوزه جمعیت و مهاجرت‌ گفت: همان‌گونه که در قانون جوانی جمعیت تکالیفی برای دستگاه‌ها و سازمان ثبت احوال تعیین شده، در موضوع مهاجرت نیز باید اقدامات جدی انجام دهیم.

وی افزود: اداره کل خدمات هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور سازمان ثبت احوال، وظیفه اصلی در این زمینه را برعهده دارد و باید با رایزنی و پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط، آمارهای جمعیتی و وقایع حیاتی ایرانیان مقیم خارج را رصد و خدمات هویتی شایسته‌ای به آنان ارائه نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر تصریح کرد: رصد دقیق جمعیت ایرانیان خارج از کشور، پیش‌شرط برنامه‌ریزی برای بهبود خدمات‌رسانی به ایرانیان مقیم خارج از کشور است و این امر موجب می گردد تا با برنامه ریزی هدفمند نسبت به ایجاد نمایندگی ها و ارائه خدمت اقدام نماییم.