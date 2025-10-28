خبرگزاری کار ایران
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است

کد خبر : 1706345
هر دو مسیر تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: «هر دو مسیر تونل توحید به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل‌ توحید، هر دو مسیر این تونل در تاریخ ششم آبان ماه از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

 مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال و مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب خواهد بود.»

انتهای پیام/
