به گزارش ایلنا به نقل از سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع گوشت مرغ کامل تازه و بسته بندی و قطعه بندی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

بازوی کبابی ساده کیلویی ۱۶۴ هزار تومان

بال کبابی ساده کیلویی ۱۸۴ هزار تومان

جوجه کباب با استخوان ساده کیلویی ۲۴۷ هزار تومان

جوجه کباب بی استخوان کیلویی ۳۱۸ هزار تومان

ران مرغ پاک شده کیلویی ۱۹۸ هزار تومان

ران و سینه پاک شده مرغ کیلویی ۲۲۲ هزار تومان

ساق مرغ پاک شده کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان بدون بازو کیلویی ۲۴۳ هزار تومان

سینه مرغ با استخوان با بازو کیلویی ۲۳۵ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان با بازو کیلویی ۲۸۸ هزار تومان

شنیسل مرغ بدون استخوان کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

فیله مرغ کیلویی ۳۶۳ هزار تومان

گردن مرغ پاک شده کیلویی ۴۵ هزار تومان

مخلوط بال و بازوی کبابی کیلویی ۱۷۴ هزار تومان

مرغ کامل قطعه بندی شده با پوست کیلویی ۱۷۴ هزار تومان

جگر مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۴۳ هزار تومان

دل مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۷۵ هزار تومان

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰ گرمی ۷۹ هزار تومان

