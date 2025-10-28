خبرگزاری کار ایران
قتل یک ساندویچ فروش به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق

قتل یک ساندویچ فروش به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق
رئیس پلیس آگاهی پایتخت، از دستگیری مردی خبر داد که کارفرمای خود را در یک ساندویچی به قتل رسانده بود.

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار علی ولیپور گودرزی؛ در خصوص این خبر اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر وقوع قتل مرد جوانی در یکی از ساندویچ‌فروشی‌های محله نامجو، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: در پی این گزارش، تیمی از کارآگاهان اداره دهم راهی محل حادثه شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد مقتول، صاحب ساندویچ‌فروشی بوده که بر اثر درگیری با یکی از کارگران خود، جانش را از دست داده است.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: بر اساس تحقیقات میدانی، درگیری زمانی رخ داده که کارگر جوان به‌دلیل تأخیر در پرداخت حقوقش با کارفرما مشاجره کرده و در ادامه،  او را به قتل رسانده است.

سردار گودرزی گفت: قاتل که پس از جنایت قصد فرار داشت، در عملیات سریع کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر شد و جسد مقتول نیز برای بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی انتقال یافت.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم در تحقیقات ابتدایی به ارتکاب قتل با انگیزه مالی اعتراف کرد و با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی، برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

