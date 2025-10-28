به گزارش ایلنا، در این دیدار، دو طرف با ابراز خرسندی از روند رو به رشد تعاملات بین دو کشور در حوزه سلامت، بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی از جمله تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های تخصصی مشترک، و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و عربستان تأکید کردند.

همچنین با توجه به برگزاری همایش سرمایه‌گذاری سلامت، وزرای دو کشور بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش دارو، تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های سلامت و بهره‌گیری متقابل از تجربیات و توانمندی‌های موجود در این حوزه‌ها تأکید کردند.

طرفین ضمن مرور پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری در حوزه سلامت، بر تسریع در امضا و نهایی‌سازی این سند مهم در آینده نزدیک تأکید کردند.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر اهمیت گسترش دیپلماسی سلامت و علم، از همتای سعودی خود برای سفر رسمی به تهران و ادامه گفت‌وگوهای دوجانبه در راستای تعمیق همکاری‌های سلامت محور دعوت به عمل آورد.

انتهای پیام/