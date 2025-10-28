خبرگزاری کار ایران
تاکید وزرای بهداشت ایران و عربستان بر گسترش همکاری‌های دارو و تجهیزات

کد خبر : 1706043
وزیر بهداشت ایران در حاشیه همایش سرمایه‌گذاری سلامت و نمایشگاه جهانی سلامت در ریاض، با فهد عبدالرحمان الجلاجل، وزیر بهداشت پادشاهی عربستان سعودی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار، دو طرف با ابراز خرسندی از روند رو به رشد تعاملات بین دو کشور در حوزه سلامت، بر توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی از جمله تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های تخصصی مشترک، و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و عربستان تأکید کردند. 

همچنین با توجه به برگزاری همایش سرمایه‌گذاری سلامت، وزرای دو کشور بر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش دارو، تجهیزات پزشکی و زیرساخت‌های سلامت و بهره‌گیری متقابل از تجربیات و توانمندی‌های موجود در این حوزه‌ها تأکید کردند. 

طرفین ضمن مرور پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری در حوزه سلامت، بر تسریع در امضا و نهایی‌سازی این سند مهم در آینده نزدیک تأکید کردند. 

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر اهمیت گسترش دیپلماسی سلامت و علم، از همتای سعودی خود برای سفر رسمی به تهران و ادامه گفت‌وگوهای دوجانبه در راستای تعمیق همکاری‌های سلامت محور دعوت به عمل آورد.

