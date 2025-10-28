رییس دانشکده علوم اجتماعی علامه در گفتوگو با ایلنا:
دریافتی اساتید دانشگاه در شأن آنان نیست
رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دریافتی اعضای هیات علمی با توجه به شان اساتید و کاری که انجام میشود، واقعاً بسیار کم است، اما با این وجود متعهدانه به کار خود ادامه میدهند.
«علیاکبر تاجمزینانی» رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباه مشکل کمبود بودجه دانشگاهها گفت: دانشگاه مأموریتهایی در حوزه آموزش، پژوهش و ایجاد پیوند خودش با جامعه دارد که مستلزم امکانات و پیششرطهایی است.
وی افزود: شرایط جاری جامعه، نسبت به گذشته، ممکن است دانشگاه را با مضیقهها و تنگناهایی مواجه کرده باشد؛ همانطور که در بخشهای دیگری از جامعه میبینیم، مانند حوزه رفاهی و نظام بازنشستگی، دانشگاه هم از این وضعیت مستثنی نیست و ما با این مشکلات روبهرو هستیم. مسلماً این مشکلات بر کارکردهای دانشگاه تأثیر میگذارد.
او اضافه کرد: محدودتر شدن امکانات رفاهی برای دانشجویان و هیات علمی، کاهش امکان حمایت از فعالیتهای علمی، دسترسی محدودتر به محیطهای بینالمللی و در جهت تعاملات بینالمللی تأثیر خاص خود را دارد، اما دانشگاه ثابت کرده که در هر شرایطی، حتی با سختی، به حیات خود ادامه میدهد و کارکردهای خود را جلو میبرد. همانطور که جامعه، علیرغم اینکه با مشکلات مختلف معیشتی دستوپنجه نرم میکند، باز به دنبال راههای جایگزین و خلاقانه برای گذران معیشت خود است.
تاجمزینانی اظهار کرد: لذا دانشجویان و اساتید در دانشگاه با سختی، کارهای آموزشی و پژوهشی خود را انجام میدهند. در مقایسه با دانشگاههای مشابه در جاهای دیگر، دریافتی اعضای هیات علمی با توجه به شان اساتید و کاری که انجام میشود، واقعاً بسیار کمتر است، اما با این وجود متعهدانه به کار خود ادامه میدهند.
وی تاکید کرد: در کوتاهمدت میتوان ادامه داد، ولی این مشکلات قطعاً در میانمدت و بلندمدت تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. لذا نظام سیاستگذاری باید به فکر تغییر این وضعیت باشد. هر چند در نظام دانشگاهی هم بهطور کلی باید تغییری صورت بگیرد که کاملاً متکی بر دولت و بودجه دولتی نباشد تا بتواند فعالیتهایش را انجام دهد. اگر اتکای کامل به دولت باشد، این نوسانات تأثیر خود را میگذارد.
رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اما پیوند ارگانیک بین جامعه و دانشگاه و صنعت و مبتنی بودن بر نیازهای آنها در آموزش و پژوهش، میتواند آن نوسانها را کمی خنثی کند. اگر به سمت نیازمحور و تقاضامحور بودن در آموزش و پژوهش حرکت کنیم، بخشی از این مشکلات میتواند حل شود.
عضو گروه تعاون و رفاه اجتماعی و هیات علمی دانشگاه علامه توضیح داد: این امر بلندمدت است. نه اینکه در زمان مشکل اقتصادی به سمت ریاضت اقتصادی حرکت کنیم، بلکه در بلندمدت، بحث استقلال دانشگاهها یک مسئله جدی است و این استقلال دانشگاهها حتماً مستلزم اصلاح اقتصاد و ساختارهای کلان است. در جایی که اقتصاد شکوفا و جامعه پویایی وجود داشته باشد، دانشگاه در آن شرایط نباید نگاه کاملاً دولتمحور داشته باشد. بحث استقلال دانشگاه و پیوند عمیقش با جامعه و صنعت استراتژی بلندمدت است.