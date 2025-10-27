نصب پنل خورشیدی در ۱۲۰۰ مدرسه تهران تا دهه فجر سال جاری

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز «امیرکبیر» در منطقه ۸ تهران اظهار داشت: طرح نصب پنل‌های خورشیدی در ۱۲۰۰ مدرسه تهران تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و میتواند برای تأمین برق پایدار، مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت آموزشی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی دولت گفت: این طرح که از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته، در نخستین سال اجرا به نتایج قابل توجهی رسیده است.

معتمدیان افزود: استان تهران که در ابتدای دولت از نظر شاخص فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت، اکنون با اجرای این نهضت ۷ پله ارتقا یافته و در جایگاه ۲۱ قرار گرفته است.

به گفته وی، سرانه فضای آموزشی استان از ۵.۲۸ متر مربع به ۵.۴۳ متر مربع افزایش یافته و تنها دو سانتی‌متر با میانگین کشوری فاصله دارد.

استاندار تهران با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، آنان را از ارکان اصلی توسعه عدالت آموزشی دانست و از مشارکت بی‌سابقه شهرداری‌ها در احداث مدارس خبر داد: در ۴۶ شهرداری شهرستان‌های استان تهران شاهد همکاری مؤثر در ساخت فضاهای آموزشی بوده‌ایم.

وی همچنین از احداث و تکمیل ۱۲۴ مدرسه با ۱.۴۹۸ کلاس درس طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام جهادی به کاهش تراکم دانش‌آموزان در استان کمک کرده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات توسعه‌ای دولت در حوزه آموزش و پرورش اظهار داشت: هدف‌گذاری ما دستیابی به سرانه ۶ متر مربع فضای آموزشی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

