ارتقای جایگاه زنان، ارتقای جامعه است

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در نشست با جمعی از بانوان نخبه و مدیران زن استان مازندران که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت جنسیتی واقعی در ساختارهای مدیریتی کشور گفت: زنان امروز ایران در چهار دهه گذشته توانمندی‌های خود را به‌روشنی ثابت کرده‌اند؛ اکنون زمان آن است که این توانمندی‌ها در سطوح تصمیم‌گیری و اداره کشور دیده شود.

وی با اشاره به حمایت دولت از مدیران زن اظهار داشت: ما از سرمایه عظیمی که زنان ایرانی در دانش، تجربه و مسئولیت‌پذیری انباشته‌اند، باید در مدیریت ملی بهره ببریم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدالت جنسیتی تنها در شعار محقق نمی‌شود، تصریح کرد: امروز زنان ما مستحق حضور در موقعیت‌های مدیریتی هستند. این حضور نه لطف است و نه سهمیه؛ نتیجه‌ی شایستگی و تلاش مستمر است.

بهروزآذر با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های انتخاباتی و مدیریتی خاطرنشان کرد: چهارده نماینده زن در مجلس، بار چهل میلیون زن ایرانی را بر دوش دارند. برای توزیع عادلانه‌تر این مسئولیت، باید زمینه حضور بیشتر زنان در شوراها، شهرداری‌ها و مناصب انتخابی فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه زنان تأکید کرد و ابراز داشت: در برنامه هفتم توسعه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه زنان و کودکان به‌عنوان یک تکلیف ملی تعیین شده است. زنان دانشگاهی و نخبه می‌توانند نقش‌آفرینان اصلی این تحول باشند.

معاون رئیس‌جمهور همچنین مسئله مهدکودک و انعطاف شغلی زنان را یکی از مطالبات جدی زنان شاغل دانست و بیان کرد: قانون در این زمینه شفاف است؛ چالش ما در اجرای درست آن است. این مطالبه باید به‌صورت جمعی دنبال شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، بهروزآذر در پایان با اشاره به حضور بیش از ۸۰ زن مدیر در استان مازندران یادآور شد: وجود بیش از ۸۰ زن مدیر در مازندران نشانه‌ای از اعتماد، شایسته‌سالاری و آینده روشن در مسیر پیشرفت زنان ایرانی است. دولت چهاردهم با شعار ایران برای همه ایرانیان بر این باور است که ارتقای جایگاه زنان، ارتقای کل جامعه است.

انتهای پیام/