بهروز آذر:

ارتقای جایگاه زنان، ارتقای جامعه است

ارتقای جایگاه زنان، ارتقای جامعه است
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه امروز زنان ما مستحق حضور در موقعیت‌های مدیریتی هستند، تاکید کرد: دولت چهاردهم با شعار ایران برای همه ایرانیان بر این باور است که ارتقای جایگاه زنان، ارتقای کل جامعه است.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در نشست با جمعی از بانوان نخبه و مدیران زن استان مازندران که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت جنسیتی واقعی در ساختارهای مدیریتی کشور گفت: زنان امروز ایران در چهار دهه گذشته توانمندی‌های خود را به‌روشنی ثابت کرده‌اند؛ اکنون زمان آن است که این توانمندی‌ها در سطوح تصمیم‌گیری و اداره کشور دیده شود. 

وی با اشاره به حمایت دولت از مدیران زن اظهار داشت: ما از سرمایه عظیمی که زنان ایرانی در دانش، تجربه و مسئولیت‌پذیری انباشته‌اند، باید در مدیریت ملی بهره ببریم. 

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه عدالت جنسیتی تنها در شعار محقق نمی‌شود، تصریح کرد: امروز زنان ما مستحق حضور در موقعیت‌های مدیریتی هستند. این حضور نه لطف است و نه سهمیه؛ نتیجه‌ی شایستگی و تلاش مستمر است. 

بهروزآذر با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های انتخاباتی و مدیریتی خاطرنشان کرد: چهارده نماینده زن در مجلس، بار چهل میلیون زن ایرانی را بر دوش دارند. برای توزیع عادلانه‌تر این مسئولیت، باید زمینه حضور بیشتر زنان در شوراها، شهرداری‌ها و مناصب انتخابی فراهم شود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه زنان تأکید کرد و ابراز داشت: در برنامه هفتم توسعه، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه زنان و کودکان به‌عنوان یک تکلیف ملی تعیین شده است. زنان دانشگاهی و نخبه می‌توانند نقش‌آفرینان اصلی این تحول باشند. 

معاون رئیس‌جمهور همچنین مسئله مهدکودک و انعطاف شغلی زنان را یکی از مطالبات جدی زنان شاغل دانست و بیان کرد: قانون در این زمینه شفاف است؛ چالش ما در اجرای درست آن است. این مطالبه باید به‌صورت جمعی دنبال شود. 

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده،  بهروزآذر در پایان با اشاره به حضور بیش از ۸۰ زن مدیر در استان مازندران یادآور شد: وجود بیش از ۸۰ زن مدیر در مازندران نشانه‌ای از اعتماد، شایسته‌سالاری و آینده روشن در مسیر پیشرفت زنان ایرانی است. دولت چهاردهم با شعار ایران برای همه ایرانیان بر این باور است که ارتقای جایگاه زنان، ارتقای کل جامعه است.

