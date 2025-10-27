به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهور در آیین افتتاحیه دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران به میزبانی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه ۵ آبان، در پنل انسجام ملی و وفاق اجتماعی گفت: آسیبی که در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی داریم این است که در سطح آسیب‌شناسی باقی می‌مانیم و بیشتر از آن پیش نمی‌رویم.

وی اظهار کرد: ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که در آن ارزش‌های بقا و ارزش‌های ابراز وجود در هم آمیخته‌اند و حاصل این ترکیب، جامعه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم.

او افزود: طرح مسائل اجتماعی مهم است، چرا که سرریز همه‌ی مسائل ما بعد از چند دهه به مسائل اجتماعی برگشته است. آب و محیط زیست، مسئله‌ای اجتماعی است. ناتوانی ساختار دولتی در راه انداخت موتور توسعه نیز امری اجتماعی است. جنگ و صلح و بازدارندگی نیز همه مسائلی اجتماعی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرد.

ربیعی عنوان کرد: سه ضلع دولت، بازار و جامعه در هر کشوری موجب ثبات است. در حال حاضر دولت ظرفیت حل مسئله‌اش کم شده و بازار با میل به سوداگری توان حل مسائل را ندارد در نتیجه تنها جامعه باقی مانده است.

وی در ادامه توضیح داد: در بحث دولت، نهاد و فرد، مهم‌ترین نقش دولت، پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده‌ای است که بدتر از حال حاضر نباشد. ما بی‌آرزو شده‌ایم در حالی که به آن نیاز داریم. سهم جامعه و نهادهای مدنی و روابط میان آن هم آسیب دیده است. نهادها با تقویت روابط نهادی، باید بدون انتظار از دولت به فعالیت بپردازد.

او در آخر پیشنهاد کرد: گسترش فعالیت‌های نهادی و ایجاد امنیت آن‌ها برای بیرون کشیدن ظرفیت‌های اجتماعی بسیار مهم است. حرکت اجتماعی ما قفل شده است و گردش نخبگان ما محدود و خالص‌سازی شده است و در نتیجه سیاست‌گذاری ما هم با مشکل مواجه شد.

