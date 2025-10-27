خبرگزاری کار ایران
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:

اندیشکده‌ها محور جامعه‌پردازی در گام دوم انقلاب هستند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه اندیشکده‌ها محور خودسازی و جامعه‌پردازی در گام دوم انقلاب هستند، گفت: ما تا رسیدن به نقطه‌ای که احساس کنیم وظیفه‌ خود را در مراکز علمی کشور به درستی انجام داده‌ایم، فاصله داریم.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی در آیین افتتاحیه نخستین اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه سوال اینجاست که خیرین و مجموعه‌های مختلف نظام، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و دولت تا چه اندازه در این حوزه گام برداشته‌اند، اظهار داشت: ما تا رسیدن به نقطه‌ای که احساس کنیم وظیفه‌مان را در مراکز علمی کشور به درستی انجام داده‌ایم، فاصله داریم.

وی ادامه داد: اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در کنار ۳۰ اندیشکده دیگر که در حوزه مرکز هم‌اندیشی استادان دانشگاه شکل گرفته است، برای کمک به تشکیل این مراکز علمی و اندیشکده‌ها همراهی کرده‌اند. همچنین اندیشکده‌های موضوعی دیگری نیز در دست پیگیری است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: اندیشکده‌ها به‌ویژه این اندیشکده در نظر دارند تمرکز خود را بر یکی از مسائل بنیادین انقلاب اسلامی و یکی از نیازهای ضروری جامعه بگذارند. اگر قرار است هدف انقلاب اسلامی، که ارائه الگوی بدیل برای اداره جهان است، محقق شود، باید در گام دوم انقلاب اسلامی به خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

حجت الاسلام رستمی با تاکید بر اینکه اندیشکده‌ها باید تجربه‌های اجرایی و علمی را ترکیب کنند تا رفاه اجتماعی محقق شود، گفت: ارزش اندیشکده‌ها و اقدامات در حال انجام این است که در کنار جریان علمی، جریان‌های درگیر در مسائل اجرایی با تجربه عالی در سطوح مختلف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کنار هم قرار می‌گیرند. هدف این است که از پرداختن صرف به مسائل تئوریک و اندیشه‌ای بدون توجه به میدان عمل پرهیز شود.

وی یادآورشد: این مجموعه، با جمع‌آوری دانش و تجربه و درگیر شدن در مسائل اجرایی و داشتن اشراف کامل به مشکلات موجود، به دنبال تحقق ماموریت نظام اسلامی در این حوزه است. این حرکت، گروهی از افراد با دانش و تجربه را گرد هم آورده که توانسته‌اند در کنار هم، گامی مؤثر در تحقق این هدف بردارند.

